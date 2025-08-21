Googleが防水・防塵対応の新フォルダブルスマホ「Pixel 10 Pro Fold」を正式発表！10月9日発売で予約販売開始。価格は26万7500円から
|Googleから新フォルダブルスマホ「Pixel 10 Pro Fold」が登場！
既報通り、Googleは20日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークにてハードウェア製品の発表イベント「Made by Google ‘25」を開催し、自社ブランドで「Made by Google」として開発・販売している「Pixel」シリーズの新商品としてフォルダブルスマホ「Pixel 10 Pro Fold」を発表ました。発売日は日本を含む1次販売国・地域では2025年10月9日（水）となっており、他の国・地域でもその後数週間のうちに発売されるとのこと。
またGoogle ストアでは2025年9月8日（月）23：59までに購入すると、60,000円分のGoogle ストア クレジットがプレゼントされます。さらに対象スマホを下取りに出すと、最大107,700円が支払額から引かれて実質99,800円からとなります。この他にも購入特典としてAIサービス「Gemini Advanced」が使える「Google One」のGoogle AI Proプラン（6カ月分）と健康サービス「Fitbit Premium」（6カ月分）、動画配信サービス「YouTube Premium」（3カ月分）の無料トライアルがそれぞれプレゼントされます。
日本で販売されるモデルは「GM66V」となっており、おサイフケータイ（FeliCa）に対応しているほか、5GもSub6に加えてミリ波（mmWave）にも対応しており、SIMはnanoSIMカード（4FF）とeSIM×2のデュアルSIMで、本体色はMoonstoneとJadeの2色展開となっており、Google ストアで販売されるのはオープン市場向けメーカー版でいわゆる「SIMフリーモデル」となります。その他、純正ケースとして「Pixel 10 Pro Fold ケース」が11,220円で販売されています。
なお、同梱品はスマホ本体のほか、1 m USB-C - USB-C ケーブル（USB 2.0）およびSIM取り出しツールのみとなっており、以前に付属していたクイック スイッチ アダプターはなくなっています。その他、日本ではNTTドコモやKDDIおよび沖縄セルラー電話、ソフトバンクといった移動対通信事業者（MNO）からも販売され、純正ケースなどのアクセサリーもKDDIとSB C&Sから販売される予定となっています。各MNOにおける価格などについてはそれぞれ案内される見込みです。
Pixel 10 Pro FoldはGoogleブランドで展開しているPixelシリーズの最新フォルダブルスマホで、一昨年に発売されたGoogle初のフォルダブルスマホ「Pixel Fold」や昨年に発売された「Pixel 9 Pro Fold」と同じように閉じると普通のスマホ、開くとタブレットのような大画面で使える横開き型となっており、新たに2021年に発売された「Pixel 6」および「Pixel 6 Pro」ではじめて搭載された自社カスタムのチップセット（SoC）「Tensor」の最新版「Tensor G5」を搭載し、さらに高性能化してこれまでにないPixel史上最高の機能が満載となっています。
