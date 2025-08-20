「お前は時短のパートだろ？ 俺はクタクタなんだ」約束を破り非協力な夫 → 義両親がガツンと一言！

育休から職場に復帰すると、それまで以上に慌ただしい毎日を送ることになる人も多いのではないでしょうか。

本来、そんなときこそ夫婦で支え合うことが大切なはずですが……。

今回は、筆者の友人が体験した、育児や家事に非協力的な夫とのエピソードをご紹介します。

家事・育児・仕事の日々。一方、夫はソファーに寝転がり……

義父母の言葉は、私たち夫婦にとって関係を再構築するための大きなきっかけとなりました。

その後の具体的な話し合いを通して、お互いが何を求めているのか、どのように協力し合うべきかを明確にすることができたのです。

あの日を境に、家の中も心の中も、少しずつ整いはじめています。

夫婦で支え合うことの大切さを改めて実感し、これからも互いを尊重しながら、より良い家庭を築いていこうと心に決めました。

【体験者：30代・女性パート主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

