「庭のトマトが1個もない！！」再び現れた『泥棒』を問い詰めるも →【耳を疑う言い訳】に「ショック」

筆者の知人Oさんは、趣味の家庭菜園で季節の野菜を育てていました。自分が世話をした野菜がどんどん大きくなっていくのを見ていると、まるで我が子のように愛おしく、収穫をするのが楽しみになります。

そんなある夏の日、ご近所では見かけない顔の女性が家庭菜園をのぞき込んでいるのに気づきました。「すごく立派なトマトですね、もうすぐ収穫かしら」と話しかけられた数日後……。

念願の収穫だったのに

野菜泥棒は「窃盗罪」です！せっかく育てた作物を無断で持って行かれたのは辛かったでしょうね。「赤くなるころにまた来てくれたらおすそ分けしたかもしれないのに…」と思ったOさん。ショックでしばらく呆然としてしまいましたが、その後、庭に誰かが侵入したらすぐわかるように防犯カメラをつけたそうです。

