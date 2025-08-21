Mrs. GREEN APPLE、オリコン歴代最高記録 『青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））』が史上初500万ポイント突破【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「青と夏 （点描の唄 （feat. 井上苑子））」が、8月21日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」で、オリコン史上初の累積500万ポイントを突破した。
【動画】Mrs. GREEN APPLEの大森元貴による「青と夏」のアコースティックVer.
本作は、8月25日付で週間3万2894PTを獲得し、累積ポイントは501万9031PTを記録。2018年12月24日付よりスタートした「オリコン週間合算シングルランキング」において、オリコン史上最高記録の累積ポイントも自己更新した。
累積ポイントの内訳は、CD：1万6206PT／ストリーミング：478万3143PT／デジタルシングル（単曲）：21万4509PT／デジタルシングル（バンドル）：5173PT。累積501万9031PTのうち、ストリーミング再生数のポイントが478万3143PTを占めており、収録曲【※】の「青と夏」や「点描の唄（feat. 井上苑子）」のストリーミング再生によるポイント獲得が大きくけん引した。
収録曲「青と夏」は、2018年12月24日付の「週間ストリーミングランキング」スタート時から最新2025年8月25日付まで通算348週ランクイン。8月25日付現在、累積再生数は7億5869.2万回を記録し、Mrs. GREEN APPLEの楽曲で自己最高の累積再生数となっている。
同じく本作収録曲の「点描の唄（feat. 井上苑子）」は、2018年7月31日の配信開始から少し時期があいた2019年5月27日付で「週間ストリーミングランキング」83位に初登場。その後最新2025年8月25日付まで、327週にわたりTOP100をキープし累積再生数は6億回を突破（2025年６月23日付で達成）した。これら両楽曲のストリーミング再生数のポイントが主にけん引し、今回合算シングルランキング史上初の累積500万ポイント突破につながった。
本作「青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））」は、「オリコン週間合算シングルランキング」スタート時点の2018年12月24日付で72位にランクイン。2019年7月15日付には自身初のTOP30入りとなる28位を獲得。その後もTOP100入りをキープしつつ、2023年5月1日付から最新2025年8月25日付現在まで122週連続のTOP30入り、2025年3月17日付からは24週連続のTOP10入りを記録している。
【※】合算ランキングではCD作品をベースに、同一作品を紐づけて集計
■オリコン合算シングルランキング 累積ポイント歴代TOP10（2025年8月25付現在）／1位：501.9万PT Mrs. GREEN APPLE「青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））」（青と夏、点描の唄（feat. 井上苑子）※CD収録曲に準拠）※2018年8月1日発売、2位：390.1万PT BTS「Butter（Permission to Dance）」（Butter、Permission to Dance※ジタルバンドルに準拠）※2021年5月21日発売、3位：380.4万PT YOASOBI「夜に駆ける」（夜に駆ける）※2019年12月15日発売、4位：370.9万PT YOASOBI「アイドル」（アイドル、Idol※CD収録曲に準拠）※2023年6月21日発売、5位：356.5万PT Official髭男dism「Pretender」（Pretender、Amazing※CD収録曲に準拠） 2019年5月15日発売、6位：344.８万PT 優里「ドライフラワー」（ドライフラワー）※2020年10月25日発売、7位：322.5万PT BTS「Dynamite」（Dynamite）※2020年8月21日発売、8位：319.1万PT Mrs. GREEN APPLE 「Soranji（私は最強）」（Soranji、私は最強、フロリジナル※CD収録曲に準拠）※2022年11月9日発売、9位：315.0万PT YOASOBI「怪物 / 優しい彗星」（怪物、優しい彗星※CD収録曲に準拠）※2021年3月24日発売、10位：305.8万PT Creepy Nuts「二度寝 / Bling-Bang-Bang-Born」（二度寝、Bling-Bang-Bang-Born※CD収録曲に準拠）※2024年3月20日発売
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025/8/25付：集計期間:2025年8月11日〜17日）＞
