Mrs. GREEN APPLE、ベストアルバム『10』がミリオンポイント達成【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの最新アルバム『10』が、週間2万2467PTを記録し、8月21日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で4位にランクイン。7月21日付の同ランキングで1位を獲得してから、最新8月25日付まで6週連続TOP5入りとなった。
【動画】デビュー10周年サプライズに感激！ミセスの3人
累積PT数は100万5624PTとなり、2025年3月24日付で達成した『ANTENNA』に続き、自身通算2作目のミリオンポイント達成。同一アーティストが通算2作以上累積ミリオンポイントを突破するのは、嵐、Snow Man、BTSに続き、史上4組目となる。累積ポイントの内訳は、CD：90万9787PT／ストリーミング：5万9342PT／デジタルアルバム：3万6495PT。
本作は、「週間アルバムランキング」においても、7月21日付から最新8月25日付まで6週連続でTOP5入りを記録。累積売上枚数は91.0万枚に。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引しつつ、デジタルダウンロード、ストリーミングのポイントも積み上げ、ミリオンポイント達成となった。
■オリコン合算アルバムランキング累積100万PT突破作品（2025年8月25日付現在）※達成順／ アーティスト タイトル 100万PT達成付日 現在の累積PT（万PT）
1位：嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』（2019年7月8日付）241.3万PT
2位：米津玄師『STRAY SHEEP』（2020年8月17日付）282.3万PT
3位：BTS『BTS, THE BEST』（2021年9月13日付）121.4万PT
4位：Official髭男dism『Traveler』（2021年12月13日付）142.6万PT
5位：嵐『This is 嵐』（2022年5月9日付）106.7万PT
6位：Snow Man『Snow Mania S1』（2022年10月3日付）105.9万PT
7位：Snow Man『Snow Labo. S2』（2023年1月9日付）106.7万PT
8位：King & Prince『Mr.5』（2023年5月1日付）159.3万PT
9位：Snow Man『i DO ME』（2023年5月29日付）128.2万PT
10位：Ado『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』（2023年6月12日付）131.2万PT
11位：King Gnu『CEREMONY』（2023年8月7日付）122.9万PT
12位：BTS『MAP OF THE SOUL：7 〜THE JOURNEY〜』（2024年5月6日付）102.8万PT
13位：Vaundy『strobo』（2024年9月23日付）122.7万PT
14位：Snow Man『RAYS』（2024年11月11日付）119.6万PT
15位：Snow Man『THE BEST 2020 - 2025』（2025年2月3日付）178.3万PT
16位：Mrs. GREEN APPLE『ANTENNA』（2025年3月24日付）118.9万PT
17位：Mrs. GREEN APPLE『10』（2025年8月25日付）100.6万PT
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025/8/25付：集計期間:2025年8月11日〜8月1７日）＞
