AKB48、自身通算12作目の合算シングル1位【オリコンランキング】
AKB48の20周年記念となる最新シングル「Oh my pumpkin!」が、週間35万2728PTを記録し、8月21日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」で合算シングル1位を獲得した。同ランキング自身通算12作目の1位となった。
【写真】10年ぶりに劇場に立ちパフォーマンスした前田敦子
週間ポイントの内訳は、CD：35万1337PT／ストリーミング：977PT／デジタルシングル（単曲）：246PT／デジタルシングル（バンドル）：168PT。本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」で初週35.1万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算シングルでも1位に。オリコン週間音楽ランキングでは【※】「週間シングルランキング」、「週間合算シングルランキング」の2冠を獲得した。
そのほか最新の「週間合算シングルランキング」では、HANAの「Blue Jeans」が2位にランクイン。本作は、収録曲の「Blue Jeans」が同日付「週間ストリーミングランキング」で女性グループ史上初の5週連続となる1位を獲得。ストリーミングのポイントが大きくけん引し、合算シングル2位となった。
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月25日付：集計期間:2025年8月11日〜17日）＞
