ÊÆ·³´ÏÁ¥¡Ö¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¡×¤Ç²ÐºÒ ¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¡²Æì¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ó¡¼¥Á²
²Æì¸©¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³»ÜÀß¥Û¥ï¥¤¥È¥Ó¡¼¥Á¤Î²¹ç¤Ç¡¢¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ÏÁ¥¤Î²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«·³¥Û¥ï¥¤¥È¥Ó¡¼¥Á¤Î»·¶¶¤Î¾¯¤·²¹ç¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ¥¤Ë¡¢Êü¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ¾ë³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¥¥ã¥ó¥×¿ð·ÄÍ÷¶ÛµÞ»ØÎá¼¼¤«¤é¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ó¡¼¥Á²¹ç¤Ç¥¢¥á¥ê¥«´ÏÁ¥¤Î²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤ÎÍÈÎ¦´Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¡×¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤ä³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÁ¥¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÏJNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¾èÁÈ°÷¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÊ¬¤«¤ê¼¡ÂèÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£