TOMORROW X TOGETHER、合算アルバム1位に返り咲き【オリコンランキング】
TOMORROW X TOGETHERの最新アルバム『The Star Chapter: TOGETHER』が、週間3万8215PTで、8月21日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。2025年8月4日付以来、3週ぶりに1位に返り咲き、通算2週目の1位となった。
【ライブ写真】幻想的な空間の中で…パフォーマンスするTOMORROW X TOGETHER
週間ポイントの内訳は、CD：3万5863PT／ストリーミング：2306PT／デジタルアルバム：46PT。本作は、同日付「週間アルバムランキング」においても、週間3.6万枚を売り上げ1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算アルバムでも1位に。オリコン週間音楽ランキングでは【※】、「週間アルバムランキング」と「週間合算アルバムランキング」の2冠となった。本作の累積ポイントは、37万5557PT。
そのほか最新の「週間合算アルバムランキング」では、4位に、Mrs. GREEN APPLEの『10』がランクイン。本作は7月21日付の同ランキングで1位を獲得してから、6週連続TOP5入りを記録。累積PT数は100万5624PTとなった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月25日付：集計期間:2025年8月11日〜17日）＞
【ライブ写真】幻想的な空間の中で…パフォーマンスするTOMORROW X TOGETHER
週間ポイントの内訳は、CD：3万5863PT／ストリーミング：2306PT／デジタルアルバム：46PT。本作は、同日付「週間アルバムランキング」においても、週間3.6万枚を売り上げ1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算アルバムでも1位に。オリコン週間音楽ランキングでは【※】、「週間アルバムランキング」と「週間合算アルバムランキング」の2冠となった。本作の累積ポイントは、37万5557PT。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月25日付：集計期間:2025年8月11日〜17日）＞