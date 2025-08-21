福本莉子、SixTONES・ジェシーW主演映画『お嬢と番犬くん』、DVDランキング1位【オリコンランキング】
『映画『お嬢と番犬くん』DVD 通常版』が、初週0.1万枚を売り上げ、8月21日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」で初登場１位を獲得した。
【写真】満面の笑み！監督とハートを作ったジェシー
本作は、俳優・福本莉子とSixTONESのジェシーがW主演を務め、今年3月より公開された映画の映像化作品。極道の孫娘であることを隠し、“フツーの青春と恋”をすることを固く心に決めた高校生のヒロイン・一咲（福本）と、一咲の世話係で過保護すぎるがゆえに年齢詐称をして高校に裏口入学までしてしまう若頭・啓弥（ジェシー）との恋愛模様を描いた溺愛ロマンティックコメディー。
2018年12月より講談社『別冊フレンド』で連載が開始された、はつはる氏による同名漫画が原作となっている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月25日付：集計期間：2025年8月11日〜17日）＞
