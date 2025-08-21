雨良「ダイダイダイダイダイキライ」が急上昇1位 YouTubeの歌ってみた動画公開で急上昇【オリコンランキング】
雨良（あまら）の「ダイダイダイダイダイキライ」が、8月21日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率154.9%を記録し、1位を獲得した。
本作はボカロP・雨良による、バーチャル・シンガーの初音ミクと重音テトがお互いへの罵倒を応酬するデュエット曲。11日にVTuberグループ「にじさんじ」に所属する叶、葛葉の2人からなるユニット・ChroNoiR（クロノワール）がYouTubeに本作の“歌ってみた”動画を公開した。
TOP10にはそのほか、Netflixシリーズ『グラスハート』に登場する劇中バンド・TENBLANKの楽曲が3作ランクイン。4位に「君とうたう歌 （feat. 櫻井ユキノ）」、6位に「永遠前夜」、10位に「シトラス」がそれぞれランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月25日付：集計期間：2025年8月11日〜17日）＞
