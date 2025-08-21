グーグル（Google）は、Androidスマートフォン「Pixel 10」を発表した。予約販売は8月21日から始まり、発売日は28日。価格は128GBモデルが12万8900円、256GBモデルが14万3900円で、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルからも発売される。

左からObsidian（オブシディアン）、Indigo（インディゴ）、Frost（フロスト）、Lemongrass（レモングラス）

デザイン

先代モデル「Pixel 9」に続き、特徴的なカメラバーを採用。側面はサテン仕上げのメタルフレームとなっている。

カラーはObsidian（オブシディアン）、Frost（フロスト）、Lemongrass（レモングラス）と、初代Pixelの「Really Blue」をオマージュしたIndigo（インディゴ）の4色をラインアップ。

歴代Pixel。左がReally Blueの初代Pixel

ディスプレイは最大3000ニト、最小1ニトの「Actuaディスプレイ」を搭載し、明るい屋外から暗い環境まで見やすさを確保。さらにCorning Gorilla Glass Victus 2を採用し、耐久性も高められている。

最新チップセット「Tensor G5」

「Pixel 10」シリーズには、TSMCの3nmプロセスノードで設計された「Tensor G5」を搭載。TPU性能は60％向上し、CPUも平均34％高速化された。

グーグルは「Tensor」シリーズ登場から5年で、最も大きな進化になると強調している。

新しいAI機能

「Tensor G5」と最新のGemini Nanoにより、多彩なAI機能が追加された。

新機能「マジックサジェスト」では、ユーザーの行動に先回りして関連情報を提案。たとえばレストランに電話をかけようとすると、Gmailから予約情報を自動で呼び出し、通話画面にポップアップ表示する。

マジックサジェスト

当初はカレンダーへのイベント追加など限られた機能に対応するが、今後さらに拡張予定。提案は「今日のまとめ」でも表示され、利用データの制御やオプトアウトも可能。

またGoogle電話アプリには「マイボイス通訳」が追加された。異なる言語を話す相手との通話でも、双方の言葉をリアルタイムで翻訳し、自分の声で相手に伝えられる。現時点では日本語から英語への翻訳のみに対応する。

マイボイス通訳

カメラ

背面には4800万画素の広角、1300万画素の超広角に加え、1080万画素の5倍望遠カメラを搭載。

高速オートフォーカスに対応し、光学10倍相当の画質や最大20倍の超解像ズームが可能となっている。

さらにAIによる「カメラコーチ」が構図を提案し、撮影をサポートする。

カメラコーチ

パフォーマンスとバッテリー

「Tensor G5」と12GBメモリーの組み合わせにより、快適な操作性を実現。バッテリーは30時間以上持続し、30W充電器を利用すれば30分で最大55％まで充電できる。

また、Androidとして初めて無線充電規格「Qi2」に対応。マグネットで装着できる専用アクセサリー「Pixelsnap」のほか、MagSafe製品を含む互換性のある充電器やアクセサリーを簡単に利用できる。

Google Pixelsnap リングスタンド

主なスペック 項目 内容 ディスプレイ 6.3インチ（1080×2424）Super Actua ディスプレイ、アスペクト比 20:9、OLED、 60～120Hz可変リフレッシュレート、Corning Gorilla Glass Victus 2、最大輝度 2000ニト（HDR）、3000ニト（ピーク輝度） 大きさ 152.8×72.0×8.6mm 重さ 204g バッテリー 4970mAh、急速充電（30W以上のUSB-C PPS充電器を使用した場合、約30分で最大55％充電）Google Pixelsnap ワイヤレス充電（Qi2認証済み）で最大出力15W メモリ 12GB ストレージ 128GB／256GB チップセット Google Tensor G5Titan M2 セキュリティコプロセッサ リアカメラ 広角カメラ（4800万画素、f値1.70、画角82度、1/2インチセンサー）ウルトラワイドカメラ（1300万画素、 f値2.2、画角120度、1/3.1インチセンサー）望遠カメラ（1080万画素、f値3.1、画角23度、1/3.2インチセンサー、光学ズーム5倍・超解像ズーム最大20倍）マルチゾーンLDAF（レーザー検出オートフォーカス）センサー、スペクトルセンサー、フリッカーセンサー フロントカメラ 1050万画素、f値2.2、ウルトラワイド画角95度 防水防塵 IP68 OS Android 16 OSアップデート 8年間 認証 指紋、顔 SIM デュアルSIM （nanoSIM＋eSIMまたはeSIM×2） Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth v6 LTE 1／2／3／4／5／7／8／12／13／14／17／18／19／20／21／25／26／28／29／30／32／38／39／40／41／42／48／66／71／75 5G 1／2／3／5／7／8／12／14／20／25／26／28／30／38／40／41／66／71／75／76／77／78／79 FeliCa 対応