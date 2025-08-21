ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は９８ドル安 ナスダックは１．１％の大幅安
NY株式20日（NY時間14:16）（日本時間03:16）
ダウ平均 44824.21（-98.06 -0.22%）
ナスダック 21075.62（-239.33 -1.12%）
CME日経平均先物 42750（大証終比：-170 -0.40%）
欧州株式20日終値
英FT100 9288.14（+98.92 +1.08%）
独DAX 24276.97（-146.10 -0.60%）
仏CAC40 7973.03（-6.05 -0.08%）
米国債利回り
2年債 3.742（-0.007）
10年債 4.291（-0.016）
30年債 4.899（-0.009）
期待インフレ率 2.355（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.717（-0.033）
英 国 4.672（-0.068）
カナダ 3.444（-0.002）
豪 州 4.297（-0.030）
日 本 1.604（+0.008）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.27（+0.92 +1.48%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3387.90（+29.20 +0.87%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113657.88（+104.16 +0.09%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1673万2713（+15334 +0.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
