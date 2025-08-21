NY株式20日（NY時間14:16）（日本時間03:16）
ダウ平均　　　44824.21（-98.06　-0.22%）
ナスダック　　　21075.62（-239.33　-1.12%）
CME日経平均先物　42750（大証終比：-170　-0.40%）

欧州株式20日終値
英FT100　 9288.14（+98.92　+1.08%）
独DAX　 24276.97（-146.10　-0.60%）
仏CAC40　 7973.03（-6.05　-0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.742（-0.007）
10年債　 　4.291（-0.016）
30年債　 　4.899（-0.009）
期待インフレ率　 　2.355（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.717（-0.033）
英　国　　4.672（-0.068）
カナダ　　3.444（-0.002）
豪　州　　4.297（-0.030）
日　本　　1.604（+0.008）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.27（+0.92　+1.48%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3387.90（+29.20　+0.87%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113657.88（+104.16　+0.09%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1673万2713（+15334　+0.09%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ