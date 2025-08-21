Googleの新フラッグシップスマホ「Pixel 10」や「Pixel 10 Pro」、「Pixel 10 Pro XL」が正式発表！8月28日より順次発売。価格は12万8900円から
|新しいGoogleスマホ「Pixel 10」や「Pixel 10 Pro」、「Pixel 10 Pro XL」が登場！日本でも8月28日より順次発売
Googleは20日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークにてハードウェア製品の発表イベント「Made by Google ‘25」を開催し、自社ブランドで「Made by Google」として開発・販売している「Pixel」シリーズの新商品としてフラッグシップスマートフォン（スマホ）「Pixel 10」および「Pixel 10 Pro」、「Pixel 10 Pro XL」、フォルダブルスマホ「Pixel 10 Pro Fold」、スマートウォッチ「Pixel Watch 4」、完全ワイヤレスイヤホン「Pixel Buds 2a」などを発表しています。
また日本でもすでに公式Webショップ「Google ストア」では予約注文が2025年8月21日（木）2時より開始されており、Google ストアにおける価格（金額はすべて税込）はPixel 10の128GBモデルが128,900円、256GBモデルが143,900円、Pixel 10 Proの256GBモデルが174,900円、512GBモデルが194,900円、Pixel 10 Pro XLの256GBモデルが192,900円、512GBモデルが212,900円となっています。
なお、有料の補償サービス「Google Preferred Care」はPixel 10が17,000円または900円／月、Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLが29,000円または1,500円／月となっています。また日本で販売されるモデルはPixel 10が「GL066」、Pixel 10 Proが「GN4F5」、Pixel 10 Pro XLが「GYPW4」となっており、ともにおサイフケータイ（FeliCa）に対応し、各モデルともに5GのSub6のみで、ミリ波（mmWave）には非対応となっています。
さらにGoogle ストアでは各機種を2025年9月8日（月）23：59までに購入すると、Pixel 10は30,000円分、Pixel 10 Proは38,000円分、Pixel 10 Pro XLは56,000円分のGoogle ストア クレジットがプレゼントされます。さらに対象スマホを下取りに出すと、Pixel 10は最大49,100円、Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLは最大87,100円が支払額から引かれ、各機種ともに実質39,800円からとなります。
この他にも購入特典としてPixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLはAIサービス「Gemini Advanced」が使える「Google One」のGoogle AI Proプラン（6カ月分）の無料トライアル、Pixel 10はGoogle Oneのプレミアム2TBプラン（6カ月分）の無料トライアル、Pixel 10およびPixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLともに健康サービス「Fitbit Premium」（6カ月分）と動画配信サービス「YouTube Premium」（3カ月分）の無料トライアルがそれぞれプレゼントされます。
またSIMはnanoSIMカード（4FF）とeSIMのデュアルSIMで、Google ストアで販売されるのはオープン市場向けメーカー版でいわゆる「SIMフリーモデル」となります。その他、純正ケースとして「Pixel 10 ケース」および「Pixel 10 Pro ケース」、「Pixel 10 Pro XL ケース」がともに7,920円で販売されています。なお、同梱品はスマホ本体のほか、1 m USB-C - USB-C ケーブル（USB 2.0）およびSIM取り出しツールのみとなっており、これまで付属していたクイック スイッチ アダプターはなくなっています。
その他、Qi2準拠のワイヤレス充電に対応した「Pixelsnap」と新しいマグネット式アクセサリーも販売され、Pixel史上で最も多くのリサイクル素材が使われているのも特徴です。また日本ではGoogle ストア以外にもPixel 10とPixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLともにNTTドコモやKDDIおよび沖縄セルラー電話（携帯電話サービス「au」）、ソフトバンク（携帯電話サービス「SoftBank」）、楽天モバイルといった移動対通信事業者（MNO）からも販売されます。なお、各MNOにおける価格などについてはそれぞれ案内される見込みです。
Pixel 10とPixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLはともにGoogleブランドで展開しているPixelシリーズの最新フラッグシップモデルで、2021年に発売された「Pixel 6」および「Pixel 6 Pro」ではじめて搭載された自社カスタムのチップセット（SoC）「Tensor」の最新版「Tensor G5」を搭載し、さらに高性能化してこれまでにないPixel史上最高の機能が満載となっているほか、昨年と同様に通常モデルとProモデル、Proモデルの大画面なPro XLモデルの3機種がラインナップされています。
またPixel 10シリーズでは最新プラットフォーム「Android 16」において導入される最新ユーザーインターフェース（UI）である「Material 3 Expressive」が初めて搭載され、弾むようなアニメーションと滑らかな操作感によってよりパーソナルで心地よい体験を生み出し、刷新されたPixel 10シリーズのデザインを引き立て、さらには新機能などのアップデートを配信する「Pixel Drops」に加え、OSバージョンアップおよびセキュリティーアップデートを7年提供して常に最新で安全な状態を保ちます。
さらに新しいカスタムSoCであるTensor G5は初代「Tensor」以来で最も大幅な進化を遂げ、史上最も効率的で高性能なパフォーマンスを実現しながらPixel 10シリーズの利用者に役立つ体験をスピーディーに提供し、Google DeepMindとの共同で設計したことによって最先端のAI機能を実行するように最適化され、最新のスマホなど向けマルチモダリティなオンデバイスAI「Gemini Nano」を実行できるチップとして日々の生活をより便利にする多くのオンデバイス生成 AI 体験を提供します。
更新中
Pixel 10のカラーバリエーション
Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLのカラーバリエーション
記事執筆：memn0ck
