グーグルは8月21日（日本時間）、完全ワイヤレスイヤホンの「Google Pixel Buds 2a」を発表。10月9日発売で、Google ストアより2万3800円で販売される。

Google Pixel Buds 2aは、Google Pixel Buds Pro 2のデザインから着想を得ており、快適なフィット感を実現するため、本体を耳に装着した後、捻ることで耳の穴にピッタリとハマるように調節するスタビライザーが備えられる。

本体はAシリーズのイヤホンとして最も小型で軽量となっており、IP54の防汗・防水性能を有する。本体カラーは、ヘイゼルとアイリスの2色展開となる。

オーディオ処理専用のチップであるGoogle Tensor A1を搭載しており、Aシリーズイヤホンとして初の、アクティブノイズキャンセリングに対応。

ノイズキャンセリング性能は、初代Google Pixel Buds Proの約1.5倍となっている。

搭載ドライバーは11mmダイナミックスピーカードライバーで、音質が前モデルから向上。より精密な音質コントロールのため、Pixel Budsアプリより、カスタマイズ可能な5バンドイコライザーが提供される。

本体には、防風メッシュカバーが備えられる。AIと組み合わせることで、通話中の音質がクリアになっている。

バッテリー駆動時間は、アクティブノイズキャンセリング使用時、イヤホン単体で7時間、充電ケースを併用した場合は20時間持続する。

Google Pixel Buds Pro 2と同様に、Geminiが利用可能となっており、近辺のレストランを検索したり、家族旅行を計画するといったタスクの補助に役立つとのことだ。

そのほか、Pixelスマートフォンと併用することで、デバイスを探す機能や、デバイス間を素早く切り替えられるFast Pair、バッテリー残量の確認などが行える。

また、上位モデルとして先に発売されているGoogle Pixel Buds Pro 2は、新色のムーンストーンが登場。8月28日発売で、Google ストアでは3万6800円となる。