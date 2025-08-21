グーグル（Google）は、Androidスマートフォン「Pixel 10 Pro」を発表した。予約販売は8月21日から始まり、発売日は28日。価格は256GBモデルが17万4900円、512GBモデルが19万4900円で、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルからも発売される。

デザイン

カラーはObsidian（オブシディアン）、Porcelain（ポーセリン）、Moonstone（ムーンストーン）、Jade（ジェイド）の4色を用意。

背面はマット仕上げのガラスに反射するメタルのGロゴを組み合わせたデザインとなっている。

Obsidian

Porcelain

Moonstone

Jade

ディスプレイには最大輝度3300ニトの「Super Actuaディスプレイ」を採用。Pixel 9 Proと比べて10％明るく、省電力性能も向上したという。さらにCorning Gorilla Glass Victus 2を使用し、耐久性も高められている。

Pixel 10 Pro（中央）

カメラ

背面には手ぶれ補正を強化した5000万画素の広角カメラ、4800万画素の超広角カメラ、4800万画素の5倍望遠カメラを搭載。

望遠カメラは光学10倍相当の画質に加え、新たに最大100倍の「超解像ズーム Pro」に対応する。

前面には4200万画素カメラを搭載し、視野角は103度となっている。

パフォーマンスとバッテリー

チップセットには「Tensor G5」を採用し、メモリーは16GBを搭載。バッテリーは30時間以上持続し、30W充電器を利用すれば30分で最大55％まで充電できる。無線充電規格「Qi2」にも対応する。

新しいAI機能

Pixel 10シリーズには、新機能「マイボイス通訳」が加わった。Google電話アプリを通じて、異なる言語を話す相手との通話をリアルタイムで翻訳し、自分の声で相手に伝えることができる。翻訳内容はテキストでも画面に表示される。

マイボイス通訳

この機能は、利用者がPixel 10シリーズを使っていれば誰でも利用でき、通話相手は他社製のスマートフォンでも問題ない。現時点では、日本語から英語への翻訳のみに対応する。

さらに、ユーザーの行動に基づき関連情報を提案する「マジックサジェスト」などのAI機能も追加されている。

主なスペック 項目 内容 ディスプレイ 6.3インチ（1280×2856）Super Actuaディスプレイ、アスペクト比 20:9、LTPO OLED、 1～120Hz可変リフレッシュレート、Corning Gorilla Glass Victus 2、最大輝度 2200ニト（HDR）、3300ニト（ピーク輝度） 大きさ 152.8×72.0×8.6mm 重さ 207g バッテリー 4870mAh、急速充電（30W以上のUSB-C PPS充電器を使用した場合、約30分で最大55％充電）Google Pixelsnap ワイヤレス充電（Qi2認証済み）で最大出力15W メモリ 16GB ストレージ 256GB／512GB チップセット Google Tensor G5Titan M2 セキュリティコプロセッサ リアカメラ 広角カメラ（5000万画素、f値1.68、画角82度、1/1.3インチセンサー）ウルトラワイドカメラ（4800万画素、 f値1.7、画角123度、1/2.55インチセンサー）望遠カメラ（4800万画素、f値2.8、画角22度、1/2.55インチセンサー、光学ズーム5倍・超解像ズーム最大100倍）マルチゾーンLDAF（レーザー検出オートフォーカス）センサー、スペクトルセンサー、フリッカーセンサー フロントカメラ 4200万画素、f値2.2、ウルトラワイド画角103度 防水防塵 IP68 OS Android 16 OSアップデート 8年間 認証 指紋、顔 SIM デュアルSIM （nanoSIM＋eSIMまたはeSIM×2） Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth v6 LTE 1／2／3／4／5／7／8／12／13／14／17／18／19／20／21／25／26／28／29／30／32／38／39／40／41／42／48／66／71／75 5G 1／2／3／5／7／8／12／14／20／25／26／28／30／38／40／41／66／71／75／76／77／78／79 FeliCa 対応