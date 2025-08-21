Geminiと会話できるGoogle製完全ワイヤレスイヤホン「Pixel Buds 2a」登場、ノイズキャンセル機能付きで2万3800円
Googleが完全ワイヤレスイヤホン「Pixel Buds 2a」を日本時間の2025年8月21日に発表しました。合わせて、「Google Pixel Buds Pro 2」の新色も発表されています。
Google Pixel Buds 2a - 心地よいサウンドを、もっと身近に
https://store.google.com/product/pixel_buds_2a?hl=ja
Pixel Buds 2aは「Iris(左)」と「Hazel(右)」の2色展開です。ケース込みのバッテリー持続時間は最長20時間です。
「Silent Seal 1.5」を用いたアクティブノイズキャンセリングに対応。外音取り込みモードも搭載しているほか、IP54の防水性能も備えています。
Pixelシリーズと組み合わせることで「通話時のノイズ除去」や「音声出力機器のスムーズな切り替え」といった機能を使えます。さらに、ハンズフリーでGeminiと会話して「音楽プレイリストの作成」や「メールの確認」といったタスクを指示できます。
Pixel Buds 2aの価格は2万3800円です。すでに予約受付が始まっており、2025年10月9日に発送が始まる予定です。
Google Pixel Buds 2a
https://store.google.com/config/pixel_buds_2a
また、Pixel Buds Pro 2の新色「Moonstone」も登場しました。Pixel Buds Pro 2は2万5760円で購入できます。
Google Pixel Buds Pro 2 を購入する
https://store.google.com/config/pixel_buds_pro_2