えええ、それ【しまむら】で買えるのッ！？ おしゃれママの「購入品」が可愛い♡

商品数が多くて、お気に入りを見つけるのが難しい……。【しまむら】へ行くなら、おしゃれママの「購入品」をチェックしておくといいかも。袖フリルやヴィンテージ風プリントが目を引くTシャツや、しまラーがこぞってGETしているという大人気サロペなど、プラスワンでセンスアップを狙えそうな商品が登場。お買い物リストに、ぜひ入れておいて。

ディテールにこだわったおしゃれTシャツ

【しまむら】「TT＊NATフリルPTPO」\1,089（税込）

色褪せたようなプリントが、ヴィンテージライクなムードを演出。袖フリルも可愛いポイントに。デザイン性が高く、着るだけでおしゃれな雰囲気をまとえるTシャツは「それしまむらで買えるの！？」と周りも驚きそう。フレアジーンズを合わせてカジュアルに、バルーンスカートを合わせてフェミニンに。最旬コーデを楽しんで。

トレンドがギュッと詰まったデニムバルーンベスト

【しまむら】「TT＊KONバルンDベスト」\1,969（税込）

世界的にビッグトレンドのデニム。旬のバルーンシルエットを取り入れたベストは、一点投入するだけでトレンド感たっぷりの着こなしを楽しめそう。タンクトップやTシャツ一枚では物足りない……。そんなときにレイヤードすれば、夏コーデの鮮度アップにも一役買ってくれそうです。

しまラーがこぞってGET！？ 大人気シャーリングサロペ

【しまむら】「シャーリングサロペット」\1,969（税込）

こちらのサロペットは、@icchan0195（前後に半角アンダーバー3つ）さんいわく「皆がこぞって買っていた」という、しまラーに人気のアイテム。シャーリングを寄せたくしゅくしゅ感が可愛いサロペットは、肩を落としてオフショルダーのように着用可能。大人の魅力引き立つ、センシュアルな着こなしを楽しめそうです。

手持ちのボトムスがおしゃれに蘇る最旬ラップスカート

【しまむら】「ティアードフリルラップSK」\869（税込）

プチプラでトレンドアイテムにトライしたいなら、こちらのラップスカートがおすすめ。繊細な刺繍を施した、ティアードフリルデザインが上品な華やかさを演出。プラスワンで、手持ちのボトムスも一気に垢抜けた印象に。ヒップやお腹まわりなど、気になる部分をおしゃれにカバーできるという嬉しいメリットも。

