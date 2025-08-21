TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前2時42分に、大雨警報（土砂災害）を宮古市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・宮古市に発表 21日02:42時点

内陸、沿岸北部では、21日昼前まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。内陸では、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　21日昼前にかけて警戒

■宮古市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日明け方から21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■八幡平市
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　21日昼前にかけて警戒

■滝沢市
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　21日昼前にかけて警戒

■雫石町
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■岩手町
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　21日昼前にかけて警戒

■岩泉町
□大雨警報
・土砂災害
　21日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　21日昼前にかけて警戒