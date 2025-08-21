ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式20日（NY時間13:16）（日本時間02:16）
ダウ平均 44899.31（-22.96 -0.05%）
ナスダック 21113.38（-201.57 -0.95%）
CME日経平均先物 42755（大証終比：-165 -0.39%）
欧州株式20日終値
英FT100 9288.14（+98.92 +1.08%）
独DAX 24276.97（-146.10 -0.60%）
仏CAC40 7973.03（-6.05 -0.08%）
米国債利回り
2年債 3.718（-0.030）
10年債 4.277（-0.029）
30年債 4.887（-0.021）
期待インフレ率 2.360（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.717（-0.033）
英 国 4.672（-0.068）
カナダ 3.436（-0.010）
豪 州 4.297（-0.030）
日 本 1.604（+0.008）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.30（+0.95 +1.52%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3388.80（+30.10 +0.90%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113961.13（+407.41 +0.36%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1676万4822（+59934 +0.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
