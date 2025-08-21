NY株式20日（NY時間13:16）（日本時間02:16）
ダウ平均　　　44899.31（-22.96　-0.05%）
ナスダック　　　21113.38（-201.57　-0.95%）
CME日経平均先物　42755（大証終比：-165　-0.39%）

欧州株式20日終値
英FT100　 9288.14（+98.92　+1.08%）
独DAX　 24276.97（-146.10　-0.60%）
仏CAC40　 7973.03（-6.05　-0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.718（-0.030）
10年債　 　4.277（-0.029）
30年債　 　4.887（-0.021）
期待インフレ率　 　2.360（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.717（-0.033）
英　国　　4.672（-0.068）
カナダ　　3.436（-0.010）
豪　州　　4.297（-0.030）
日　本　　1.604（+0.008）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.30（+0.95　+1.52%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3388.80（+30.10　+0.90%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113961.13（+407.41　+0.36%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1676万4822（+59934　+0.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ