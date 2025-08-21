◆米大リーグ ロッキーズ４―１１ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、６戦ぶりとなるリーグトップタイ４４号を放った。打球角度１９度は、今季最も低弾道の一発。前夜に悪夢のサヨナラ負けを喫したチームを１８安打１１得点の圧勝に導いた。２０日（同２１日）は、節目となる自身メジャー通算１０００試合目の出場。今季１０度目の先発で、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４２日ぶりの白星を狙う。

クッションボールを処理しようとフェンスを向いた相手右翼手が、うなだれるように肩を落とした。大谷の弾丸ライナーが右中間のブルペンに吸い込まれた。３―０の２回２死。左腕ゴンバーの内角低め直球を振り抜くと、初速１１５・９マイル（約１８６・５キロ）で飛び出た打球が一直線にフェンスを越えた。

６戦ぶり４４号の打球角度は今季の本塁打では最小の１９度。一般的に長打になりやすいとされる「バレルゾーン」は打球速度１５８キロ以上で打球角度は２６〜３０度。衝撃の“超低空弾”に、ロバーツ監督も「本当にバットがよく振れている。とても見事だった」と絶賛した。

大谷がメジャーで放った２６９本塁打で、自己最大の打球角度は４６度（２４年７月２５日の本拠地ジャイアンツ戦）。日米通算２５０号の節目に到達した一発で、１１２・６マイル（約１８１・２キロ）、滞空時間７秒１、最高到達点は１８１フィート（約５５メートル）だった。一方、この日放った一発の滞空時間は４秒で、最高到達点は５４フィート（約１６メートル）。両極端なアーチに大谷のすごみが凝縮している。

チーム１２６試合目で４４号は、本塁打王に輝いた昨季を上回るシーズン５６発ペース。標高約１６００メートルに位置し、打球の飛距離が伸びる「打者天国」とも呼ばれるクアーズフィールドでは、今季５戦３発となった。試合前、フィリーズ・シュワバーが４４号を放ち単独トップに立ったが、すぐに追いついた。

２得点を記録し今季１２０得点にも到達。ブルックリン時代の１８９０年ハブ・コリンズがマークした球団記録「１４８」を上回るシーズン１５４得点ペースとなった。１番打者としてチームをけん引する姿に、指揮官も「ショウヘイが出塁して得点を挙げる事実は、彼が我々のチームにどれほど価値がある存在かを物語っている」と感謝した。

チーム打撃に徹している。８月は全１７試合で出塁を記録し、６３打数２４安打の打率３割８分１厘と絶好調だ。一時は大振りが目立ったが、最近は追い込まれてから、コンパクトなスイングにするなど新たな挑戦も。直近５戦では複数三振もなく、献身的な打撃が目立つ。

試合後はマウンドの状態を確認し、シャドーピッチングを実施。５イニングの登板を予定する２０日（同２１日）に備えた。節目のメジャー通算１０００試合目の出場で、２３年８月９日以来となる７４２日ぶりの勝利へ―。チームのために投打で躍動する。（竹内 夏紀）