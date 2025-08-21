女優の中条あやみ（２８）がこのほど、都内で行われた「Ｇｏｏｇｌｅハードウェア新製品事前説明会＆アンバサダー就任発表会」に出席した。

Ｇｏｏｇｌｅ社が提供するＡＩスマートフォン・Ｐｉｘｅｌのアンバサダーに就任。「今日の衣装もＧｅｍｉｎｉが選んでくれたんです」と同社提供のＡＩシステムが提案したという全身白のレイヤードコーデで登場。モデルとしても活躍している中条は「いろんな服持っているからこそ、飽きてきちゃったなとかいう時に聞けたら。あと時間ないときに靴に合うやつどれ？とか」と今後もＧｅｍｉｎｉを愛用していくつもりだ。

９月に開催されるファッションイベント「東京ガールズコレクション」（ＴＧＣ）で「Ｐｉｘｅｌとのコラボステージがあって」と発表。「ファンの皆さんから私のイメージ、思いつく言葉があるか募集して。それを元にＧｅｍｉｎｉがデザインしてもらった」と形、色様々な１０数点の衣装を紹介した。

昨年からアンバサダーを務める、車いすテニスで２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダル、世界ランキング１位の小田凱人も出席。２人の初対面を「たまたまオーストラリアの空港でお会いした」と中条。この日の発表会が３回目で、２人は息ピッタリ。「僕の名前は、小田凱人。私の名前は、中条あやみ。Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｉｘｅｌを使っています」。ＣＭでおなじみのフレーズを披露していた。