日経225先物：21日2時＝190円安、4万2730円
21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比190円安の4万2730円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2888.55円に対しては158.55円安。出来高は7039枚となっている。
TOPIX先物期近は3096.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.41ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42730 -190 7039
日経225mini 42735 -185 151511
TOPIX先物 3096.5 -8 8932
JPX日経400先物 27865 -45 644
グロース指数先物 785 -1 746
東証REIT指数先物 売買不成立
