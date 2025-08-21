　21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比190円安の4万2730円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2888.55円に対しては158.55円安。出来高は7039枚となっている。

　TOPIX先物期近は3096.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.41ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42730　　　　　-190　　　　7039
日経225mini 　　　　　　 42735　　　　　-185　　　151511
TOPIX先物 　　　　　　　3096.5　　　　　　-8　　　　8932
JPX日経400先物　　　　　 27865　　　　　 -45　　　　 644
グロース指数先物　　　　　 785　　　　　　-1　　　　 746
東証REIT指数先物　　売買不成立

