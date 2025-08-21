気象台は、午前2時3分に、洪水警報を岩泉町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】岩手県・岩泉町に発表 21日02:03時点

内陸、沿岸北部では、21日昼前まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。内陸では、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■盛岡市

□大雨警報

・土砂災害

21日昼前にかけて警戒

・浸水

21日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



□洪水警報

21日昼前にかけて警戒



■八幡平市

□大雨警報

・土砂災害

21日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm





□洪水警報21日昼前にかけて警戒■滝沢市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■雫石町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■岩手町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■岩泉町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 45mm□洪水警報【発表】21日昼前にかけて警戒