グーグル（Google）は、Androidスマートフォン「Pixel 10 Pro XL」を発表した。予約販売は8月21日から始まり、発売日は28日。価格は256GBモデルが19万2900円、512GBモデルが21万2900円で、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルからも発売される。

左からObsidian、Moonstone、Porcelain、Jade

デザイン

カラーは「Pixel 10 Pro」と同じく、Obsidian（オブシディアン）、Porcelain（ポーセリン）、Moonstone（ムーンストーン）、Jade（ジェイド）の4色がラインアップ。

ディスプレイは、Pixel 9 Proと比べて10％明るく、省電力性能も向上した最大輝度3300ニトの「Super Actuaディスプレイ」を採用。

一方、本体下部のスピーカーは「Pixel 10 Pro」と異なりアップデートされ、Pixel史上最もパワフルで、より豊かでバランスの取れたステレオオーディオを実現したとアピールしている。

カメラ

カメラは「Pixel 10 Pro」と同じ構成で、背面には手ぶれ補正を強化した5000万画素の広角、4800万画素の超広角、4800万画素の5倍望遠を搭載。望遠カメラは最大100倍の「超解像ズーム Pro」に対応する。

パフォーマンスとバッテリー

チップセットは「Tensor G5」、メモリーは16GBを搭載。将来のAIイノベーションも見据えた容量だとしている。

バッテリーは30時間以上持続し、45W充電器を使えば30分で最大70％まで充電可能。

さらに「Pixel 10 Pro XL」のみ、無線充電規格「Qi2.2」に対応。25Wのワイヤレス充電に対応した初のスマートフォンになるとアピールしている。

Google Pixelsnapケース

Google Pixelsnap充電器（スタンド付き）

Pro向けの特典も

Pixel 10シリーズには「マイボイス通訳」「マジックサジェスト」など新しいAI機能が追加されたほか、「NotebookLM」アプリがプリインストールされ、Pixelレコーダーとの連携も可能。

文字起こしをNotebookLMに共有できる

また、「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」の購入者には、6カ月分のGoogle AI Proプランが無料で提供され、動画生成モデル「Veo 3」も利用できる。

主なスペック 項目 内容 ディスプレイ 6.8インチ（1344×2992）Super Actuaディスプレイ、アスペクト比 20:9、LTPO OLED、 1～120Hz可変リフレッシュレート、Corning Gorilla Glass Victus 2、最大輝度 2200ニト（HDR）、3300ニト（ピーク輝度） 大きさ 162.8×76.6×8.5mm 重さ 232g バッテリー 5200mAh、急速充電（45W以上のUSB-C PPS充電器を使用した場合、約30分で最大70％充電）Google Pixelsnap ワイヤレス充電（Qi2認証済み）で最大出力25W メモリ 16GB ストレージ 256GB／512GB チップセット Google Tensor G5Titan M2 セキュリティコプロセッサ リアカメラ 広角カメラ（5000万画素、f値1.68、画角82度、1/1.3インチセンサー）ウルトラワイドカメラ（4800万画素、 f値1.7、画角123度、1/2.55インチセンサー）望遠カメラ（4800万画素、f値2.8、画角22度、1/2.55インチセンサー、光学ズーム5倍・超解像ズーム最大100倍）マルチゾーンLDAF（レーザー検出オートフォーカス）センサー、スペクトルセンサー、フリッカーセンサー フロントカメラ 4200万画素、f値2.2、ウルトラワイド画角103度 防水防塵 IP68 OS Android 16 OSアップデート 8年間 認証 指紋、顔 SIM デュアルSIM （nanoSIM＋eSIMまたはeSIM×2） Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth v6 LTE 1／2／3／4／5／7／8／12／13／14／17／18／19／20／21／25／26／28／29／30／32／38／39／40／41／42／48／66／71／75 5G 1／2／3／5／7／8／12／14／20／25／26／28／30／38／40／41／66／71／75／76／77／78／79 FeliCa 対応