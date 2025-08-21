NY株式20日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均　　　44837.30（-84.97　-0.19%）
ナスダック　　　21059.03（-255.92　-1.20%）
CME日経平均先物　42715（大証終比：-205　-0.48%）

欧州株式20日GMT16:06
英FT100　 9288.14（+98.92　+1.08%）
独DAX　 24276.97（-146.10　-0.60%）
仏CAC40　 7973.03（-6.05　-0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.716（-0.032）
10年債　 　4.279（-0.027）
30年債　 　4.890（-0.018）
期待インフレ率　 　2.359（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.717（-0.033）
英　国　　4.672（-0.068）
カナダ　　3.427（-0.019）
豪　州　　4.297（-0.030）
日　本　　1.604（+0.008）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.43（+1.08　+1.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3383.80（+25.10　+0.75%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113386.81（-166.91　-0.15%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1668万9405（-24567　-0.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ