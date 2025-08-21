ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は８４ドル安 ナスダックも１．２％の大幅安
NY株式20日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均 44837.30（-84.97 -0.19%）
ナスダック 21059.03（-255.92 -1.20%）
CME日経平均先物 42715（大証終比：-205 -0.48%）
欧州株式20日GMT16:06
英FT100 9288.14（+98.92 +1.08%）
独DAX 24276.97（-146.10 -0.60%）
仏CAC40 7973.03（-6.05 -0.08%）
米国債利回り
2年債 3.716（-0.032）
10年債 4.279（-0.027）
30年債 4.890（-0.018）
期待インフレ率 2.359（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.717（-0.033）
英 国 4.672（-0.068）
カナダ 3.427（-0.019）
豪 州 4.297（-0.030）
日 本 1.604（+0.008）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.43（+1.08 +1.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3383.80（+25.10 +0.75%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113386.81（-166.91 -0.15%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1668万9405（-24567 -0.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
