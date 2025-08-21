Photo: 小野寺しんいち

実はこれが、今回の本丸では。

Pixel 10シリーズに合わせて、「Google Pixel Watch 4」も発表されました。ラインナップは、41mmと45mmの2種類です。

Photo: 小野寺しんいち

広がって、明るくなった、つるりんディスプレイ

Photo: 小野寺しんいち

画面が広がり、つるんとした曲線が美しいディスプレイが印象的。新たに設計された「Actua 360 ディスプレイ」は、ベゼルが16%小さくなり、画面が10%大きくなりました。

最大輝度は3000ニト。過去モデルが2000ニトだったので大幅な進化です。ちなみにこれは、Apple Watch Ultra 2と同等の輝度。外で使うことも多いデバイスなので、明るいことは大切ですよね。

最大3日持つ。大幅向上したバッテリー性能

Photo: 小野寺しんいち

搭載チップは、新世代の「Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2」です。処理速度が25%向上し、消費電力は50%削減されました。

これにより、バッテリー性能が大幅向上。41mmモデルで最長30時間、45mmモデルで最長40時間駆動し、バッテリーセーバーモードを使えば、それぞれ最長2日間 / 最長3日間もつようです。

単純な比較はできませんが、通常使用時で最大36時間、低電力モードで最大3日間いけるApple Watch Ultra 2に迫るか追い越す性能です。

充電速度も25%高速になり、0%から50%まで、15分以内で完了しちゃうそう。朝起きて、家を出るまでの間に、1日持つだけの充電ができちゃうわけですね。

Pixel Watchの、AI Watch化が止まらない

これからはPixel Watchが、あなた専用のフィットネストレーナー、そして健康の番人にクラスチェンジ。

Photo: 小野寺しんいち

フィットネス、睡眠のトラッキング性能が向上しただけでなく、運動時にトラッキングの開始を忘れても、ユーザーのアクティビティを自動で検出し記録してくれます。ほっといても、ちゃんとトラックしてくれるんですね。さらに、ECG（心電図）がついに、Pixelでも使えるようになりました。

また、ユーザーの健康状態を把握し、パーソナライズな提案までしてくれます。Watchをつけて就寝し、睡眠データを記録したら、翌朝にその日のコンディションにあった「今日こうしたらいいよ！」が届くんです。

そして興味深いのが、健康などに関するあらゆる質問にも答えてくれるようになること。

専門家チームによって設計されたAIが、科学的根拠に裏付けられた、あなたに最適化された答えを返してくれるそう。最大酸素摂取量をどうやったら改善できるか、自分はサウナの後に水風呂に入っても大丈夫か、なんてことまで教えてくれると、Googleのメディア向け発表会では紹介されました。これは今後、随時使用可能エリアが拡大されていく機能のようです。

Photo: 小野寺しんいち

AIとの一体化はさらに進みます。これからは、手首を持ち上げるだけで、Geminiを起動できるようになります。これまでのように、ボタンを押すことも、話しかける必要もありません。

コスパ、ヤバくね？

価格は、41mmが税込52,800円（Bluetooth/Wi-Fi モデル）から、45mmが税込59,800円（Bluetooth/Wi-Fi モデル）から。予約は8月21日スタートで、10月9日が発売日。

ちなみに、Apple Watch Series 10は42mmで59,800円、Apple Watch Ultra 2は128,800円です。

高精度なデュアル周波数GPSに対応しているのも共通だったりで、もはやApple Watch Ultraじゃね？とすら言いたくなる性能なのに、通常のApple Watchよりもちょい安なこと。これ多分、コスパ最強Watchです。