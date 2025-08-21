◇ナ・リーグ ドジャース11−4ロッキーズ（2025年8月19日 コロラド）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は19日（日本時間20日）、ロッキーズ戦でリーグトップに並ぶ44号ソロを放つなど1安打2打点、2得点で勝利に貢献した。自身の本塁打では今季最も低い角度19度の低弾道ライナーで運んだ。1番打者として今季40本目で、ブレーブスのロナルド・アクーニャ外野手（27）が23年に記録した歴代トップ41本にあと1に迫った。742日ぶりの白星を懸け、20日（同21日午前9時40分開始）の同戦に先発する。

標高1マイル（約1600メートル）に位置する通称「マイル・ハイ」で大谷の打球は凄みを増した。3―0の2回2死。左腕ゴンバーの内角低めへの90・6マイル（約146キロ）直球を強振。6試合ぶりの44号ソロは、ライナー性の弾道で右中間のロッキーズ側ブルペンへと瞬く間に飛び込んだ。

滞空時間わずか4・0秒。今季の本塁打で最も低い打球角度19度で、この日の全16試合で最速の打球速度115・9マイル（約186キロ）の低空＆高速弾だった。8―4の7回1死一、三塁では痛烈な一ゴロの間に二塁封殺となるも、三塁走者を本塁に還し2打点目。その後スミスの適時打で10点目のホームを踏んだ。

両リーグ断トツの今季120得点、年間154得点ペースで、デーブ・ロバーツ監督も「翔平はやはり特別な才能の持ち主。彼が我々にとっていかに価値ある存在かを物語っている」。3年連続を目指す本塁打王争いでは、直前に別球場で44号を放ったフィリーズ・シュワバーを追走。1番打者としては今季40本塁打目で、23年にブレーブス・アクーニャが記録した歴代最多41本に王手をかけた。

8月は全17試合で出塁し、16試合で安打するなど打率・381、6本塁打と好調が続く。11日のブルージェイズ戦から、追い込まれた後に小指1本分ほどバットを短く持つ粘りの打撃スタイルに変更した。指揮官も「素晴らしい修正。私は2ストライク後にアプローチを変えられる選手が好き」と称えた。今季のOPS（出塁率＋長打率）もリーグトップの1・015。長打力と得点力を持ち合わせる最強の1番打者として唯一無二の道をひた走っている。

20日（日本時間21日）のロッキーズ戦に先発登板する大谷は、勝利のハイタッチ後に21日（同22日）に先発するカーショーといつものようにシャドーピッチングをしてマウンドの傾斜を確認した。

前回13日のエンゼルス戦は、今季初めて5イニング目のマウンドに上がり「球数含めてステップを踏めたのは良かった」と話したが、あと2死というところで復帰後初勝利はならなかった。23年8月9日以来742日ぶりの白星となるか。21年に球宴に初出場し、日米通算200、300号も記録した縁深いクアーズ・フィールドで今季10度目の登板。大谷のための舞台は整っている。（奥田 秀樹通信員）

≪打球角度19度は今季最も低い≫

打球角度19度は、5月5日マーリンズ戦での9号の20度を下回り、今季の大谷の本塁打では最も低い。通算では21年6月18日と同月29日の18度が本塁打の最低角度。打球角度19度の本塁打は通算7本目となった。なおスタットキャスト導入の15年以降、最も打球角度の低い本塁打は、15年4月23日にヤンキース・スタントンがフィリーズ戦で左翼へ放った13度。