Photo: 小野寺しんいち

今年も、新たなPixelがやってきました。

記念すべき10作目となるPixel 10シリーズからは、「Google Pixel 10」、「Google Pixel 10 Pro」、「Google Pixel 10 Pro XL」の3機種が登場。価格は128,900円から、8月28日発売です（Foldは10月）。

より磨きのかかったデザイン、AIのパワーを引き出すチップ

Pixel 9でお馴染みになった"検索バー"的デザインは踏襲。

Photo: 小野寺しんいち 手前：Pixel 10 Pro、奥：Pixel 9 Pro XL

ただ、よくよく比べてみると、カメラを囲うベゼル部分が薄くなって、より上品な仕上がりに。結構かっこよくない？

3機種共通の搭載プロセッサは「Google Tensor G5」です。最大60%パワフルになっており、CPUも平均34%高速化。今回登場した驚きの新AI機能たちを実現する基盤になっています。

Photo: 小野寺しんいち 新しいUI

Pixel 10シリーズには、Androidの新しいUIデザイン、Material 3 Expressiveが搭載されています。グッとオシャレになった感じ。コントロールセンターまでも刷新されていて、余計な文字を減らして洗練されています。

Photo: 小野寺しんいち

頑丈な本体、そして明るいディスプレイ

Photo: 小野寺しんいち

Pixel 10は、Corning Gorilla Glass Victus 2のポリッシュ仕上げの背面ガラスとサテン仕上げによる航空宇宙グレードのアルミニウム製フレームを使用。

上位2機種では、Corning Gorilla Glass Victus 2のシルキーなマット背面ガラスとポリッシュ仕上げによる航空宇宙グレードのアルミニウム製フレームが採用されています。

ディスプレイサイズは、Pixel 10とPixel 10 Proが6.3インチ、Pixel 10 Pro XLが6.8インチの大きさです。こちらにも耐久性に優れるCorning Gorilla Glass Victus 2カバーガラスが。

ピーク輝度は、Pixel 10で3000ニト、ProとXLで3300ニトと、同様のスマホの中でも最上級。日差しの強い外でも、使いやすそうです。

サイズ感を以下に並べてみました。

Pixel 10：高さ152.8mm、幅72.0mm、厚さ8.6mm、204 g Pixel 10 Pro：高さ152.8mm、幅72.0mm、厚さ8.6mm、207 g Pixel 10 Pro XL：高さ162.8mm、幅76.6mm、厚さ8.5mm、232 g

iPhone 16シリーズよりちょっと大きく、重たい感じ。

優秀なバッテリー性能と、やっときたQi2対応

バッテリー容量は、Pixel 10が4,970 mAh、10 Proが4,870 mAh、XLが5,200 mAhと、比較的大きめ。30時間以上のバッテリー駆動時間とのことです。

Photo: 小野寺しんいち

今回新たに、「Google Pixelsnap」という、ワイヤレス充電などに対応するマグネット技術が全ての端末に搭載されました。いうならばiPhoneのMagSafe。Qi2対応で、やっときたー！って感じ。

新発売のGoogle Pixelsnap充電器では、Pixel 10、Proは最大出力15W、XLは最大25Wで充電可能です。

驚きの100倍ズーム

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro

Pixel 10シリーズ、カメラも強力です。

Pixel 10：48MP 広角カメラ、13MP 超広角カメラ、10.8MP 5倍望遠、10.5MP フロントカメラ Pixel 10 Pro：50MP 広角カメラ、48MP 超広角カメラ、48MP 5倍望遠、42MP フロントカメラ Pixel 10 Pro XL：50MP 広角カメラ、48MP 超広角カメラ、48MP 5倍望遠、42MP フロントカメラ

と、スペック自体は、前モデルからの大きな進化はありませんでしたが（もちろん全然高性能！）、注目すべきは望遠です。まず、Pixel 10が光学5倍ズームを搭載。最大20倍の超解像ズームも行なえます。

Photo: 小野寺しんいち

ProとXLは、最大100倍の超解像ズーム Proに対応。最新プロセッサによる画像処理技術により、100倍とは思えない画像を作成します。

Pixelって、フロントカメラも優秀なんですよね。iPhone 16 Proでも、Galaxy S25 Ultraでも12MPですからね。どうしてもまだ荒い印象の自撮り写真が、Pro以上の2機種ではもっと綺麗になるのはありがたい。

動画については変わらずどれも4K、最大60FPSでの撮影が可能です。Pro、XLでは、8K撮影もいけちゃいます。

青みが綺麗なIndigoが復活

最後にカラバリ、行きましょう。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10シリーズ

Pixel 10では、初代Pixelにインスパイアされ、Indigoが登場しました。そのほか、Frost、Lemongrass、Obsidianの楽しげな印象のラインナップです。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Proシリーズ

ProとXLでは、Moonstone、Jade、Porcelain、Obsidianで、日常生活の妨げにならない落ち着いたカラーリングになっています。

個人的には新色のMoonstoneが好み。プロフェッショナルな印象を与える、大人な色味。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro。Moonstoneカラー

価格は、Pixel 10（128GB）が128,900円から、Pixel 10 Pro（256GB）は174,900円から、そしてPixel 10 Pro XL（256GB）は192,900円から。どれも8月21日予約販売開始で、8月28日に発売です。

全体的な底上げを図りながら、とにかくAI特化型デバイスに仕上げましたってのが、今回のPixel 10シリーズの特徴だと思います。

驚きのAI機能についてはこちらの記事で紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

｢Pixel 10｣のAI機能に驚きの連続。｢電話で通訳｣｢写真の撮り方｣も教えてくれる