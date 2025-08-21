グーグルは、新型Androidスマートフォン「Pixel 10シリーズ」に搭載されるチップセット「Google Tensor G5」を発表した。

Tensor G5はグーグル独自設計のカスタムシリコンで、Pixelの性能やカメラ機能、最先端のAI体験を支える中核として位置づけられる。Pixelシリーズの歴史の中でも、デビュー以来5年で最も大きな進化を遂げたチップセットとされ、その重要性が強調されている。



性能と設計の進化

Tensor G5は、Tensorシリーズとして初めてTSMCの3nmプロセスノードで設計された。CPUは平均で34％高速化し、ウェブブラウジングやアプリの起動、マルチタスクをよりスムーズに処理できる。

TPUは最大60％の高速化を果たし、効率的で高品質なAI体験を可能にした。さらにISPも刷新され、写真や動画の画質も大幅に向上している。

AIとの連携強化

Google DeepMindとの共同設計により、Tensor G5は最新のGemini Nanoモデルをオンデバイスで実行できる。Pixel 10シリーズ発売時点では、20以上の生成AI機能を端末だけで利用可能。

これにより、「マジックサジェスト」や「マイボイス翻訳」といった機能をリアルタイムで処理でき、Pixel 10シリーズは同社史上最も高度なオンデバイスAIを備えたスマートフォンとなる。また、「Pixel 10 Pro／XL」では超解像ズーム向けの最適化により、拡散モデルを活用した画像処理を実現。最大100倍の「超解像ズーム Pro」でも高精細な撮影が可能になった。

セキュリティと真正性の担保

セキュリティ面では、Tensor G5がTitan M2チップやTensorセキュリティコアと連携し、Pixelの強固な安全性を支える。

たとえば、写真には新たにC2PAコンテンツクレデンシャルが信頼性高く実装されている。これにより、AIで加工された画像だけでなく未加工の写真にも安全なメタデータが付与され、画像の真正性が保証される仕組みとなっている。

搭載モデル

Tensor G5は、Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro Foldに搭載される。グーグルは、このチップセットとGemini Nanoモデルを組み合わせることで、Pixel 10シリーズが最高のオンデバイス体験を提供するとしている。