グーグルは、2025年8月21日(日本時間)に、新シリーズとなる「Pixel 10」シリーズを発表。Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro Foldの4機種全てで、Qi2充電に対応する。主要Androidスマートフォンとしては、初のQi2標準搭載となる。

また、Pixel 10 Pro Foldは、Qi2規格に対応した初のフォルダブルスマートフォンとなる。

Pixel 10シリーズに搭載されるQi2規格は、ユニバーサルスタンダードのものとなっており、ワイヤレス充電ながら、最大15Wでの充電が可能。

また、Pixel 10 Pro XLはQi2.2に対応しており、最大25Wでのワイヤレス充電に対応。多くのAndroidスマートフォンと異なり、ケースをつけなくてもマグネットで充電器を付着できるのが特徴となる。

Pixel 10シリーズのQi2対応に伴い、アクセサリーエコシステムの「Pixelsnap」も展開される。Pixel 10シリーズ全モデルに対応し、縦向き、横向きの両方で接続できる充電スタンドや、Pixelsnap対応ケース、Pixelsnapリングスタンドなどがラインナップされる。