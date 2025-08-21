¡È²áµîºÇÂç¡ÉÆüËÜ¿Í¤ÎÃË½÷29¿Í¤ò°ÜÁ÷¡¦ÂáÊá¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢µòÅÀ¡ÈÆÃ¼ìº¾µ½¡É¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¾Ú¸À¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¼ûÍ×¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¡×¡È¿Í¿È¼è°ú¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¡Únews23¡Û
ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆüËÜ¿Í29¿Í¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤«¤é°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬º¾µ½µòÅÀ¤Ë¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¼ûÍ×¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤â¡£¼ÂÂÖ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
20ÆüÌë¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¡£
µ¼Ô
¡Ö¸á¸å7»þÁ°¤Ç¤¹¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤«¤é°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÁÜºº°÷¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÃË½÷¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬´é¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÎÉþ¤Ç¸ý¸µ¤ò±£¤¹ÃË¤ä¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¦ÃË¡£°ìÊý¡¢ÊÌ¤ÎÃË¤Ï¥«¥á¥é¤ËÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
µ¼Ô
¡Öº¾µ½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?Èï³²¼Ô¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ì¸À¡×
µ¼Ô¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤ÏÃ¯¤âÅú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢10Âå¤Î¾¯Ç¯¤â¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¾¯Ç¯3¿Í¤¬ÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥µ¥ó¥À¥ë»Ñ¤ä²«¿§¤¤¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿10Âå¤«¤é50Âå¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÃË½÷29¿Í¡£·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤«¤±»Ò¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¡Ê19Æü¡Ë
¡ÖÁÜºº°÷¤ª¤è¤½80¿Í¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡×
°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï¡¢º¾µ½µòÅÀ¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿ÃËÀ¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¡¢80¿Í¤ÎÁÜºº°÷¤ò¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÇÉ¸¯¡£
µ¼Ô
¡ÖÆüËÜ¿Í29¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬Æþ´É»ÜÀß¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÈÊÁ¤¬°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿29¿Í¤Ï20ÆüÄ«¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬¥Ð¥¹¤«¤é¹ß¤ê¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¥Ð¥¹¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤¹¡£29¿ÍÁ´°÷¤¬¹ß¤ê¤ë¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½5Ê¬¡£³¤³°¤«¤é°ìÅÙ¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ë¿Í¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¡£¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤È¤Î¹ñ¶¤Ë¶á¤¤ËÌÀ¾Éô¥Ý¥¤¥Ú¥È¡£
µ¼Ô
¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î±ü¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶¦Æ±½»Âð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1000¿Í¶á¤¯¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉßÃÏ¤ÇÆüËÜ¿Í¤é¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¼þÊÕ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤Î¥«¥¸¥Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º¾µ½µòÅÀ¤ÏÃæ¹ñ·Ï¤ÎÁÈ¿¥¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î·Ù»¡¤È¤âÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±
¡ÖÃÏ¸µ¤Î·Ù»¡´´Éô¤¬½êÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Ç¡¢·ÙÈ÷°÷¤¬¸·½Å¤Ë´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éô³°¼Ô¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¡×
29¿Í¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤é¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤¿º¾µ½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5·î¤Ë¸½ÃÏÅö¶É¤¬ÁÜºº¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¡¢·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤É¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÆüËÜ¤ÎË½ÎÏÃÄ¤ä¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈÈºá½¸ÃÄ¤¬´Ø¤ï¤ëº¾µ½µòÅÀ¤ÎÅ¦È¯¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤¬ÆüËÜ¿Í¤òº¾µ½¤Î¡Ö¤«¤±»Ò¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏJNN¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Îº¾µ½µòÅÀ¤Ë¡È¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¡£
º¾µ½µòÅÀ¤Ë¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¿ÍÃËÀ
¡Ö¿©¤ÙÊª¤È¤«°û¤ßÊª¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡×
40Âå¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤¬¡¢Ãæ¹ñ·ÏÁÈ¿¥¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÊó½·¤äÀ¸³è¤Î¾ò·ï¤ò¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ·Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤ò°¶Àû¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¿Í¤Î¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä
ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ò°¶Àû¤·¤¿¥¿¥¤¿Í¥Ö¥í¡¼¥«¡¼
¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÎÅê»ñ²È¤¬Èà¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ4Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó660Ëü±ß¡Ë¤Ç¼è°ú¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º¾µ½¤òÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¼èºà¤·¤¿¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢º¾µ½¤Î¥Î¥ë¥Þ¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬º¾µ½½¸ÃÄ¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢ÊÌ¤ÎµòÅÀ¤Ø¤ÈÇä¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¡È¿Í¿È¼è°ú¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ò°¶Àû¤·¤¿¥¿¥¤¿Í¥Ö¥í¡¼¥«¡¼
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤âÂ¿¤¯¤Æº¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Î¼ûÍ×¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¡×
°ìÊý¡¢ÊÌ¤ÎÃæ¹ñ·Ïº¾µ½ÁÈ¿¥¤«¤éÀè·îÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¿Í¤Ï¡¢¡ÈÆ±¤¸µòÅÀ¤Ë¤ª¤è¤½15¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤¿¡É¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ·Ïº¾µ½½¸ÃÄ¤ÎµòÅÀ¤Ë¤¤¤¿¥¿¥¤¿Í
¡Ö¡ÊÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ëº¾µ½¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¶â¤¬¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç±ã²ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í29¿Í¡£·Ù»¡¤Ï¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£