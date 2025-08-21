気象台は、午前1時13分に、大雨警報（浸水害）をむつ市に発表しました。

青森県では、土砂災害に警戒してください。津軽、下北では、低い土地の浸水に警戒してください。津軽、三八上北では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■青森市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

21日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



■弘前市

□大雨警報

・土砂災害

21日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm





■五所川原市□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■十和田市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■むつ市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm■つがる市□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■平川市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒□洪水警報21日昼前にかけて警戒■平内町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm■蓬田村□洪水警報21日昼前にかけて警戒■外ヶ浜町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■鰺ヶ沢町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■深浦町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■西目屋村□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒■中泊町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■東通村□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■三戸町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■田子町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■南部町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■新郷村□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒□洪水警報21日昼前にかけて警戒