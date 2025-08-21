プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「夏にさっぱり！豚キムチのぶっかけそうめん by 金丸 利恵さん」 「簡単おすすめ！ピーマンのクッタリ甘辛炒め」 「まるで天むす！天かすと青のりのおにぎり」 の全3品。
素麺は簡単アレンジで飽きさせない工夫を。小さなおにぎりに、旬のピーマンがたくさん食べれる副菜の組合せ。

【主食】夏にさっぱり！豚キムチのぶっかけそうめん by 金丸 利恵さん
素麺をゆでた汁でさっと豚肉を湯がくと、お鍋ひとつで完結。冷たく冷やして召し上がれ。

調理時間：25分
カロリー：452Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

素麺  2~3束
豚肉  (しゃぶしゃぶ用)150g
白菜キムチ  60g
キュウリ  1/2本 長芋  10~12cm
白ネギ  5~6cm
＜ぶっかけつゆ＞
  麺つゆ  (3倍濃縮)50ml
  水  100ml

【下準備】

キュウリは端を切り落とし、せん切りにする。長芋は皮をむいてビニール袋に入れ、すりこ木などで上から叩いて潰す。白ネギは輪切りにする。

＜ぶっかけつゆ＞の材料を混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やす。

【作り方】

1. 鍋に2000mlくらいの湯を沸かし、素麺を袋の指定時間ゆで、菜ばしで素麺をすくう。冷水でもみ洗いしてぬめりを取り、水気をきって器に盛る。

2. (1)の鍋で豚肉をゆでて水に取り、冷やしてからザルに上げて水気をきる。

豚肉が大きい場合は食べやすい大きさに切りましょう。素麺のゆで汁でゆでると、水に残ったデンプンにより柔らかくなります。
3. (1)に(2)の豚肉と、白菜キムチ、キュウリ、長芋をのせて白ネギを散らし、＜ぶっかけつゆ＞を添える。

【副菜】簡単おすすめ！ピーマンのクッタリ甘辛炒め
ピーマンと調味料だけでできるのでピーマンの大量消費に◎。ピーマンを甘辛く、柔らかくなるまで加熱すると青臭さがなくなり、つくだ煮のような美味しさになります。

調理時間：20分
カロリー：95Kcal
材料（2人分）

ピーマン  5個
ゴマ油  小さじ2
みりん  大さじ1
きび砂糖  小さじ1
しょうゆ  大さじ1/2
白ゴマ  少々

【下準備】

ピーマンはヘタと種を取り除き、乱切りにする。

【作り方】

1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、ピーマンを入れて炒める。

2. (1)に油が回ったら、みりん、きび砂糖、しょうゆを入れ、炒め合わせる。

3. (2)に蓋をして、ピーマンが柔らかくなるまで蒸し炒めにする。途中蓋をあけ、焦げ付かないように炒める。

4. ピーマンが柔らかくなり、照りがでてきたら、火を止める。器に盛り、白ゴマを指先でひねりながら振る。

【主食】まるで天むす！天かすと青のりのおにぎり
大葉と青のりと天かすが入ったおにぎりです。お気軽なのに天むすのような味わいになります！

調理時間：10分
カロリー：201Kcal
材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)茶碗に軽く2杯分
天かす  大さじ2
青のり  小さじ2
しょうゆ  小さじ1~2
大葉  3~4枚

【下準備】

大葉は軸を切り落とし、粗みじん切りにする。

【作り方】

1. ボウルにご飯、天かす、青のり、しょうゆを入れ、サックリと混ぜ合わせる。

ご飯は1人100〜120gくらいで少なめです。ご飯が多い場合は混ぜる材料を調整してください。
2. (1)を4等分にしてラップの上に置き、それぞれ丸く丸める。器に盛り、大葉を飾る。

忙しいときはおにぎりにしないで、お茶碗によそってもいいですね。