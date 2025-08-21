村重杏奈“礼儀がない子”と思われがちだけど…「さっしー見て育ってるんで」意外とできる
タレントの村重杏奈（27歳）が、8月19日に放送されたバラエティ番組「やすとも・友近のキメツケ！あくまで個人の感想です」（関西テレビ）に出演。自身は「“礼儀がない子”と思われがち」だが、アイドル出身のため、“先輩ファースト”は意外とできると語った。
この日、人からどう思われているか、という話の中で、「村重ちゃんはどう思われてる？」と聞かれた村重は「明るすぎるので、パリピだとか、失礼だとか、テレビ出始めのときとかは本当に何も知らなくて、おじさんたちにタメ口とか使っちゃったりして、“礼儀がない子”って思われたりとかはしがちです」と語る。
ただ、「アイドル出身で、あいさつとかはちゃんと躾けられたので」「全部先輩からなので。（バス降りるときも）先に先輩を通して、村重が後から行くとか、結構できたりするんですよ」と、“先輩ファースト”も意外とできるという。
そうした“先輩ファースト”は「さっしー（指原莉乃）とかが先輩にいるんで。さっしーを見て育ってるんで、さっしーがやったことを全部マネしてるので、それができることにビックリされることが多くて。たぶんイメージ相当悪いんだろうなって思うときあります」と語った。
