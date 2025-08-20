Image: Kickstarter, CardMill

ソートする楽しさもあるけど。

カードゲームが好きな人、カードをたくさん購入・所有している人なら、すぐにでも欲しくなるガジェットが現れました。カードスキャナー「CardMill」は、カードを自動分類してくれるありがたいマシン！

クラファンで大注目

CardMillは、現在、クラウドファンディングKickstarterでプロジェクト進行中。

プリンター程度のサイズのスキャナーは、1度に300枚のカードをセット可能（800枚セットできるオプションもあり）。AIによる画像認識でカードを読み取り、カードをソーティングしてくれます。分類方法は、アルファベット順、セット順、色、タイプ、レア度、価格帯で、ユーザーが設定可能。ちなみに、この価格は市場価格をリアルタイムで反映。スキャンしたデータは、オンラインでも管理可能。

CardMillが対応しているゲームは、マジック・ザ・ギャザリング、ポケモン、遊戯王などなど、人気どころはほぼ網羅。

大切なカードですから、スキャンで傷がつくようなことはあってはなりません。CardMillもそこには細心の注意を払っており、カードの安全を最優先。カードを傷めないよう研磨剤不使用のゴムを使い、優しくカードに触れるとのことです。

ちなみに、商品化に必要な目標額はソッコー達成。目標額の5倍ほどを集めており注目度高し！ それほど世界のカードゲーマーがカードの分類に時間を割かれているということなのでしょうね…。

Source: Kickstarter