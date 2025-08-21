ドル円が一時１４６円台に下落 ドルは一段安の見通しも＝ＮＹ為替 ドル円が一時１４６円台に下落 ドルは一段安の見通しも＝ＮＹ為替

きょうの為替市場は前日と雰囲気に変化はなく、金曜日のジャクソンホールでのパウエル議長のスピーチを待つ中、様子見の展開が続いている。そのような中、ドル円はやや戻り売りに押されており、一時１４６円台に下落する場面も見られた。



ただ、ドル自体はここ数週間安定しているが、ストラテジストは、ドルの一段安を予想し、見方を「中立」から「弱気」に引き下げている。



米インフレが若干上昇し、企業は採用も解雇も控えている中、市場の予想は年末までにＦＲＢが３回の利下げを実施すると予想しており、米国の低金利がドルの利回り優位性を損なうと指摘。米国の金利低下に伴うヘッジコストの低下と、投資家のショートポジションが極端でなくなっていることもドル需要を弱めているとも付け加えた。



USD/JPY 147.16 EUR/USD 1.1654 GBP/USD 1.3460



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

