Google、Aシリーズ初のANC搭載イヤフォン「Pixel Buds 2a」
Pixel Buds 2a
Googleは、完全ワイヤレスイヤフォンの新モデル「Pixel Buds 2a」を発表した。10月9日発売で、価格は23,800円。Aシリーズで初めて、Silent Seal 1.5 を使用したアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載する。
Pixel Buds 2a
Tensor A1プロセッサーを搭載。AIのGeminiも利用でき、紛失したイヤフォンを地図上に表示したり、各デバイスへのシームレスな切り替えが可能。イヤフォンのバッテリー残量を、スマホからいつでも確認できる。
Tensor A1
音質にもこだわり、進化した音響設計の11mmダイナミックドライバーを搭載。パーソナライズも可能な5バンドEQも搭載する。マイクも備え、クリアな通話ができるようにもこだわった。
バッテリー駆動時間は、ANC使用時で7時間、充電ケース併用で20時間。IP54防水防塵性能も備えている。
Pixel Buds Pro 2
既存のPixel Buds Pro 2に、新カラーMoonstoneを追加する。8月28日発売で、価格は36,800円。
Pixel Buds Pro 2新カラーMoonstone