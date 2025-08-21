ダウ平均は横ばい 本日もＩＴ・ハイテク株が下げ先導＝米国株序盤
NY株式20日（NY時間11:53）（日本時間00:53）
ダウ平均 44851.00（-71.27 -0.16%）
S＆P500 6382.04（-29.33 -0.46%）
ナスダック 21025.84（-289.11 -1.36%）
CME日経平均先物 42780（大証終比：-140 -0.33%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は横ばいの一方、ナスダックは大幅安となっている。本日もＩＴ・ハイテク株が下げを先導。ＡＩ関連株は調整が必要との見解も出る中、利益確定売りが続いている。企業の９５％が生成ＡＩへの投資で見返りを得られていないとの報告もＩＴ・ハイテク株を圧迫。その意味でも来週のエヌビディア＜NVDA＞の決算はこれまで以上に重要性を増しているとの指摘も出ていた。
ただ、投資家は小売大手のまちまちな決算を消化しつつ、今週のジャクソンホールでのパウエル議長のスピーチを待っている状況に変化はない。本日は取引開始前にターゲット＜TGT＞とロウズ＜LOW＞が決算を発表していたが、ターゲットは売上高の１桁台前半の減収を引き続き見込み、ＣＥＯの交代も発表したことから株価は下落。一方、ロウズは決算が予想を上回る決算を発表し上昇している。
本日は午後（日本時間２１日午前３時）に７月開催分のＦＯＭＣ議事録が公表される。政策金利は据え置かれたが、ウォラー、ボウマン両理事が反対票を投じ、１９９３年以来初めて２人の投票権を持つ理事が同時に反対する事態となった。
ＦＲＢの利下げに対する市場の見方に変化はなく、短期金融市場では９月ＦＯＭＣの利下げの可能性を８０％程度で織り込んでいる状況。
一部からは、「ジャクソンホール会合はパウエル議長に再び利下げへの言及を行う機会になると予想している。直近のインフレ指標には一部に強さが見られるものの、ＦＯＭＣ内のハト派を思い留まらせるほどではない」とのコメントも出ている。
ホームセンター２位のロウズ・カンパニーズ＜LOW＞が決算を受け上昇。通期の売上高見通しを上方修正した。
ディスカウントストア２位のターゲット＜TGT＞が決算を受け下落。通期のガイダンスは従来見通しを維持し、売上高は１桁台前半の減収を引き続き見込んだ。同社はまた、現ＣＯＯフィデルケ氏がコーネルＣＥＯの後任として就任する人事も発表。
レンタカーのハーツ・グローバル＜HTZ＞が上昇。同社が中古車販売をアマゾン＜AMZN＞の自動車関連ＥＣサービス「アマゾン・オートズ」で開始すると伝わった。
化粧品のエスティローダー＜EL＞が決算を受け下落。通期の１株利益の見通しが予想を下回っている。関税の影響で１億ドルの利益圧迫を見込んでいる。
住宅用家具のレイジーボーイ＜LZB＞が決算を受け大幅安。既存店売上高が減収となったほか、１株利益が予想を下回った。第２四半期のガイダンスも公表し、予想を下回る売上高見通しを示している。
アパレルのゲス＜GES＞が大幅高。アパレルのブランド取得と管理を手掛けるオーセンティック・ブランズ・グループ（ＡＢＧ）とゲスの共同創業者マルシアーノ兄弟、そしてアルベリーニＣＥＯが共同で１４億ドル規模で非公開化する。株主は１株１６．７５ドルの現金を受け取る。前日終値に対して２６％高い水準。
バイオ医薬品のセルデックス＜CLDX＞が下落。好酸球性食道炎の患者を対象とした「バルゾルボリマブ」の試験で観察されたマスト細胞の枯渇が臨床的改善には繋がらなかったと発表した。
