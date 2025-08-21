【GU人気アイテム】の“新色”がかなりオシャレ！ 40・50代の垢抜け♡「注目ワイドパンツ」

【GU（ジーユー）】の着回し力優秀パンツに新色ブラウンが登場！ 深みのあるブラウンは、落ち着きがありつつトレンド感もある色味で、大人コーデにもぴったり。上品さとこなれ感をプラスし、40・50代のコーデをぐっと垢抜けさせてくれそうです。今回は、この新色ブラウンのワイドパンツをおしゃれなスタッフさんの着こなしとともにご紹介します。

新色でさらに垢抜ける大人気パンツ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

程よいワイドシルエットで、きれいめにもカジュアルにも着こなしやすいパンツ。きちんと見えするのに、ストレッチ性とウエストの後ろゴム仕様で快適な穿き心地を期待できます。新色のブラウンは、上品で大人世代にも取り入れやすい色味。これからの季節にもぴったりで、いつものコーデもこなれた雰囲気に仕上げてくれそうです。

小物が映える上品きれいめコーデ

ボートネックのリブニットにブラウンのワイドパンツを合わせた、すっきりとした大人のきれいめスタイル。シンプルな配色なので、ベルトやアクセサリーなどの小物が引き立ちます。程よくフィットするトップスとワイドパンツのバランスでスタイルアップも叶いそう。シンプルなコーデで真似しやすく、旬のカラーを簡単に取り入れられそうです。

肩掛けカーデでおしゃれ感アップ

スタッフさんも「大人気タックワイドパンツの新色です」とおすすめするブラウンパンツを主役に、ネイビーの長袖シャツをインしたスタイル。肩には同系色のカーディガンをかけ、さらにこなれた雰囲気に。落ち着いた色合わせが大人っぽく、秋の装いにぴったり。シャツできちんと感もありながら程よくリラックス感もあり、おしゃれ見えする着こなしです。

ワントーンでまとめた垢抜けスタイル

今季は、全身ブラウンで統一したワントーンコーデもおすすめ。素材や色味が少しずつ異なるブラウンアイテムを組み合わせることで、洗練されたスタイルに。程よい肌見せのメッシュトップスによって抜け感をプラス。腰に巻いたスカーフが、シンプルコーデのアクセントになってくれます。統一感がありつつメリハリも感じられる、大人に似合う旬のブラウンコーデです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N