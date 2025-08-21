８月２０日に行われた第５４回インターナショナルＳ・英Ｇ１（ヨーク競馬場・芝２０５０メートル）の結果を踏まえ、今秋の凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）の勢力図に変化が現れた。

大手ブックメーカーのウィリアムヒルはレース後にオッズを更新。今回１着の英国調教馬オンブズマン（牡４歳、英・Ｊ＆Ｔゴスデン厩舎、父ナイトオブサンダー）は２１倍で１０番人気タイだったが、１１倍で３番人気に評価を上げた。

最下位６着のフランス調教馬のダリズ（牡３歳、仏・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父シーザスターズ）は１５倍で４番人気タイから、３４倍で１６番人気タイに急降下した。今回２着のドラクロワ（牡３歳、愛国・Ａオブライエン厩舎、父ドバウィ）は引き続き２６倍のオッズだが、１４番人気タイから１２番人気タイとなった。

カルパナ（牝４歳、英・アンドリュー・ボールディング厩舎、父スタディオブマン）が６倍で１番人気。前走のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークス・英Ｇ１では２着。仏ダービー馬の父スタディオブマンはディープインパクト産駒だ。

日本調教馬は、北村友一騎手で参戦するクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、１５倍で５番人気。ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は２１倍で９番人気タイ。アロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）は２６倍で１２番人気タイ。シンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は３４倍で１６番人気タイとなっている。