¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬¥Þ¥óC¤ÎDF¥¢¥«¥ó¥¸³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¯¡¡°ÜÀÒ¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌó30²¯±ß¤Ç¹ç°ÕºÑ¤ß¤«
¡¡¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬¡¢¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½DF¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¢¥«¥ó¥¸¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£20Æü¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥«¥ó¥¸¡£¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ï³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¸½ºß¤Ï¼è°ú¤Î¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï1500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó30²¯±ß¡Ë¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ï¡¢¥¢¥«¥ó¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¹ç°Õ¸å¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±Áª¼ê¤¬°ÜÀÒ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¥¢¥«¥ó¥¸¤Ï2022Ç¯8·î¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Î2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¼çÎÏ¤ËÄêÃå¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»131»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ä2ÅÙ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥«¥ó¥¸¡£¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ï³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¸½ºß¤Ï¼è°ú¤Î¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï1500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó30²¯±ß¡Ë¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¥¢¥«¥ó¥¸¤Ï2022Ç¯8·î¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Î2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¼çÎÏ¤ËÄêÃå¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»131»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ä2ÅÙ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£