¶Ó¿¥·½¡¡£²£´Æü³«Ëë¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó·ç¾ì¡Ö¹ø¤Î£Í£Ò£É¤ò»£¤Ã¤¿¤¬£±£°£°¡ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡£²£°£±£´Ç¯½àÍ¥¾¡¤Ç¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£´°Ì¤Î¶Ó¿¥·½¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤¬¡¢£²£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Æ¥Ë¥¹¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀïÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤Î·ç¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££²£±ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡Ö»ÄÇ°¤À¤¬¡¢Á´ÊÆ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Þ¤ÀÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¡¢·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö£Í£Ò£É¡Ê¼§µ¤¶¦ÌÄ²èÁüÁõÃÖ¡Ë¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¹ø¤¬¤Þ¤À£±£°£°¡ó¼£¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢·ç¾ì¤ÎÍ×°ø¤¬¹ø¤Î¤±¤¬¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤ë¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥¤Ï¡¢Á´Ê©Á°¾¥Àï¤Ç£µ·î²¼½Ü¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë£²²óÀï¤Ç¡¢¸µ¥È¥Ã¥×£±£°¤Ç¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¥«¥ì¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥Î¥Õ¤ÈÂÐÀï¡£Âè£±¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢Âè£²¥»¥Ã¥È£µ¡Ý£²¥ê¡¼¥É¤Î»þÅÀ¤Ç¹ß±«½ç±ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ë¹ø¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÆ³«Í½Äê¤ÎÍâÆü¡¢¹øÄË¤òÍýÍ³¤ËÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Á´Ê©¡¢¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Î£´ÂçÂç²ñ¤ò·ç¾ì¡££±£¸Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÌó£³¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥ë¥¢¡¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢£±²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥¤Ï£¹·î£±£²Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃË»Ò¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¥Ç¥Ó¥¹ÇÕÂÐ¥É¥¤¥Ä¡ÊÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅºÅÄ¹ëÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À£±£°£°¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¸½¾õ¡¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£