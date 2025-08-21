NY株式20日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均　　　44821.98（-100.29　-0.22%）
ナスダック　　　20936.55（-378.40　-1.78%）
CME日経平均先物　42615（大証終比：-305　-0.72%）

欧州株式20日GMT15:04
英FT100　 9291.26（+102.04　+1.11%）
独DAX　 24228.18（-194.89　-0.80%）
仏CAC40　 7971.96（-7.12　-0.09%）

米国債利回り
2年債　 　3.716（-0.032）
10年債　 　4.277（-0.029）
30年債　 　4.888（-0.020）
期待インフレ率　 　2.356（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.714（-0.036）
英　国　　4.673（-0.067）
カナダ　　3.440（-0.006）
豪　州　　4.297（-0.030）
日　本　　1.604（+0.008）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.68（+0.33　+0.53%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3391.50（+32.80　+0.98%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113660.31（+106.59　+0.09%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1670万3519（+15664　+0.09%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ