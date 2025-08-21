ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１００ドル安 ナスダックも１．８％の大幅安
NY株式20日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 44821.98（-100.29 -0.22%）
ナスダック 20936.55（-378.40 -1.78%）
CME日経平均先物 42615（大証終比：-305 -0.72%）
欧州株式20日GMT15:04
英FT100 9291.26（+102.04 +1.11%）
独DAX 24228.18（-194.89 -0.80%）
仏CAC40 7971.96（-7.12 -0.09%）
米国債利回り
2年債 3.716（-0.032）
10年債 4.277（-0.029）
30年債 4.888（-0.020）
期待インフレ率 2.356（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.714（-0.036）
英 国 4.673（-0.067）
カナダ 3.440（-0.006）
豪 州 4.297（-0.030）
日 本 1.604（+0.008）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.68（+0.33 +0.53%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3391.50（+32.80 +0.98%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113660.31（+106.59 +0.09%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1670万3519（+15664 +0.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
