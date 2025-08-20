²¶¤ÎÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÉ¬»¦µ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ä¡ª¡© ½é¤Î3»þ±Û¤¨À®¸ù¡ª¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ»¦¤µ¤ì¤ë¡ª¡ØJack the Reaper¡ÙÂè6ÏÃ
µ¤±Ô¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëºî²È¤È¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢£±ÏÃ£µÊ¬¡ß£´Ï¢ºî¤Î¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø½µ´©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥á¡Ù¡£¤½¤ÎËÁÆ¬¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹·îÃ£Ê¿¤¬¸¶ºî¤ò¡¢Àé¼ï¤ß¤Î¤ê¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ØJack the Reaper¡Ù¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ïÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö²¶¡×¡ÊCV¡§ÀÐÀî³¦¿Í¡Ë¡££³»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤ÓÆæ¤ÎÃË¤Ë»É¤·»¦¤µ¤ì2»þ55Ê¬¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¶¤Ï¡¢6ÏÃ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ3»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤¬¡Ä¡ª¡©
Ìð·ÑÁá¤Î¹¶·â¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÁÇÁá¤¯¿È¤ò¤«¤ï¤·Â³¤±¤ë²¶¡£
¡Ê¤Ê¤ó¤«¡¢»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¤¤¤±¤ë¡ª¡©¡Ë
Ìð·ÑÁá¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡£È¿·â¤·¤Æ¤³¤Í¤¨¤Î¤«¤è¡ª¡×
¡Ê¤è¤±¤ë¤Î¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡Ë
Ìð·ÑÁá¡Ö¤¯¤½¡£Í¾Íµ¤Ö¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡Ä¡ª¡×
²¶¡ÖÍ¾Íµ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×
¤½¤Î»þ¡¢½ðÆâ¤Ë3»þ¤ò¹ð¤²¤ë¾â¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£
²¶¡Ö¡ª ¾â¤¬¡Ä¡ª¡×
Ìð·ÑÁá¡Ö¤è¤½¸«¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡ª¡×
¾â¤ËÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤¿²¶¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Ìð·ÑÁá¤¬±Ô¤¤¥¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡ª©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ ©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ ©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¤È¤Ã¤µ¤Ë¿È¤òËÝ¤·¤¿²¶¤Ï¡¢Ìð·ÑÁá¤Î´é¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡ª©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¤Ï¤¸¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¹þ¤àÌð·ÑÁá¡£
·Ù´±¡Ö¤½¤ó¤Ê¡ª¡×
¸¢Æ£¡ÖÌð·ÑÁáÀèÇÚ¡ª¡×
¡ÊÂÎ¤¬¡¢¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤¿¡£ÅÛ¤ÎÆÀ°Õµ»¤òÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¿Åª¤Ê¤³¤È¤«¡Ä¡©¡Ë©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
Ìð·ÑÁá¡Ö¤¯¤Ã¤½¡Ä²¶¤Ï¡¢¤Þ¤¿¡Ä¡ª¡×
²¶¡Ö¡ª¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡Ä¡ª¡©¡×©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥í¥Óー¤ò¸«²ó¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¹õ¤¤ÃË¤Î±Æ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡Ä¾â¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é½Ð¤ÆÍè¤é¤ì¤Í¤¨¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡Ä¤³¤ì¤¬Àµ²ò¥ëー¥È¡ª¡© ¤ä¤Ã¤¿¡¢¤è¤¦¤ä¤¯3»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¾¡ª¡×©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
²¶¡Ö¤Ç¤â¡¢²¶¤ÎÀï¤¤¤Ï½ª¤ï¤é¤Í¤¨¡£¤Þ¤À¼º¤Ã¤¿µ²±¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ö¤¸¤ã¡¢²¶¤Ï¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÎ¹¤Ë¡Ä¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È¤·¤¿²¶¤Ë¡¢
³æÉý¤Î¤¤¤¤·Ù´±¡¦¸¢Æ£¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤Æ¤¤¿¡ª
²¶¡Ö¤¦¤¨¤§¤¨¤¨¤¨¡ª¡×
²¶¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤â·ë¶É¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤è¡Ä¡×©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
Ï´¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¡¢¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿²¶¡£
¡ÖÄË¤¨¡Ä¡Ä¤¬¡¢¼ý³Ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ÍÌÜ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¢¤¤¤Ä¤Ï½Ð¤ÆÍè¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤¢¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ëÃË¤ÎÌ¾Á°¤Ï¸¢Æ£¡£¤Ê¤ó¤«²¶¤È°ø±ï¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥°¥é¥µ¥óÃË¤ÎÊý¤ÏÌð·ÑÁá¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡Ö¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¤¢¤ÎÌ¼¤ÎÉÄ»ú¤¬Ê¬¤«¤ì¤ÐºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾®Ä®¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ä¤¬¤ë¡£¿Æ¤·¤Þ¤ì²á¤®¤«¡©¡×
¡Ê3»þ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÌäÂê¤Ï¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤À¤Ê¡£»þ´Ö¤ò²á¤®¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤Ä¤¬Äü¤á¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Í¤¨¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÀäÂÐ»¦¤·¤ËÍè¤Æ¤¿¤·¤Ê¡Ë
¤³¤³¤Ç²¶¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ö¡£
¡Ê3»þ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é»à¤ó¤À¤é¡¢²¶¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ä¡© ¤¤¤Ä¤â·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¤·¤«»à¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤è¤Ê¡Ä¡£¤¸¤ã¤¢¡¢»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¤éÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¤¢¤ë¡Ä¤Î¤«¡Ä¡©¡Ë
¡Ö¤â¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¡Ä¡×
ÌÜÀþ¤ò¾å¤²¤¿²¶¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹õ¤¤ÃË¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¡ÖÂÔ¤Æ¡ª¤ä¤á¤í¡Ä¡ªÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡ª¡×
ÃË¤Ï¸°¤ò³«¤±¡¢²¶¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡£©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ ©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¤¦¤á¤¤Ê¤¬¤éÂ¸µ¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ä¤¯²¶¡£
ÃË¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡¢²¶¤ÎÇØ¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿――¡£
¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡¢2»þ55Ê¬¡£
¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ò³«¤±¤¿²¶¤Ï¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¤³¤ÎÎÏ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡©¡×
¡Ê¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç²¶¤Ï¤³¤ó¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£Ì¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÎÏ¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¡©¡Ë©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¼åµ¤¤Ë¤Ê¤ë²¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áë¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¡£©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¤Æ²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤³¤½»¦¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤À¤í¡Ä¡ª¡¡¤è¤Ã¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î½ªÎ»¡ª Ê¬¤«¤ó¤Í¤¨¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤Æ¤â»ÅÊý¤Í¤¨¡£¤³¤ÎÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¸å²ó¤·¡ª Êý¿Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ì½ï¡ª¡×
¤½¤³¤Ë¡¢Èâ¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½÷À·Ù´±¤Î¾®Ä®¡ÊCV¡§ËÜÅÏÉö¡Ë¡£©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ ©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
²¶¤ÏÈà½÷¤ò»Ø¤µ¤·¡¢Àë¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¡¢ÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é»î¤·¤Æ¤¤¤¯¤¼¡ª¡×
¾®Ä®¡Ö¡Ä¡Ä¤Ï¡¢¤Ï¤¤¡Ä¡Ä¡©¡×
¾®Ä®¤Î¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤¿´é¤Ç½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØJack the Reaper¡ÙÂè£¶ÏÃ¤Ï¡¢£¸·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£²¶¤Î±¿Ì¿¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¡ª¡©
¡ØJack the Reaper¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥Ë¥á4ËÜ¤¬Ï¢Â³¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ø½µ´©¥é¥Î¥Ù¥¢¥Ë¥á¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ØANiMAZiNG!!!¡ÙÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£