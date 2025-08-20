裏切られる心配なし。彼氏に「浮気されない女性」に共通すること
彼氏の浮気は、彼女であるあなたがきっかけになっていることもあるでしょう。
でも、一方で「浮気されたことがない」という女性もいるもので、そういう女性との違いをわかっておくと、浮気されるリスクを減らせるはず。
そこで今回は、彼氏に「浮気されない女性」に共通することを紹介します。
彼氏と程良い距離感をキープしている
浮気されない女性の多くは、彼氏と程良い距離感をキープしているもの。
事実、彼女に対してネガティブな感情が生まれると浮気に走る男性は少なくないので、彼氏との適切な距離感を掴むことは浮気を防止する上で重要なポイントです。
彼氏のことを無闇に束縛しない
浮気されない女性は、彼氏のことを無闇に束縛するようなこともしません。
彼氏をある程度自由にさせておくことで、彼氏に対して「私はあなたを信用しています」という気持ちを示すのです。
また、男性も彼女に束縛されることがない分、自由に自分の時間を使えるため、彼女との関係性においてストレスを感じることなく、自然と「こんな素敵な彼女を裏切れない」という気持ちになっていくでしょう。
自分磨きを怠らない
男性が浮気する原因の１つとして、「交際当初に比べて彼女に魅力を案じられなくなった」というものがあります。
なので、浮気されないためには自分磨きを怠らないことも大切なポイントです。
事実、男性は交際当初よりも彼女の魅力がどんどん底上げされていくと、「こんなに素敵な女性と付き合えているなんて幸せ者だな」と感じるようになっていくでしょう。
浮気されない女でありたいなら、まずは今回紹介した内容を実践していきましょうね。
