会えない日こそ本気度がわかる。男性が送る「本命LINE」の特徴
本命かどうかは、デート中の態度だけで判断できません。むしろ会っていない日こそ、男性の本音がにじみ出るもの。特にLINEのやりとりは、距離があるときの気持ちを知るヒントになるでしょう。そこで今回は、男性が送る「本命LINE」の特徴を紹介します。
用事がなくても送ってくる
「今なにしてる？」「今日は天気いいね」など、特別な用事がないのにメッセージが届くのは、あなたとつながっていたい証拠。本命男性は、会えない時間もあなたの存在を感じていたくて、ちょっとしたきっかけで連絡を入れます。
あなたの反応に合わせて会話を広げる
短い返事でも、「そういえば…」と別の話題を投げてくるのは、あなたとの会話を終わらせたくない心理から。本気の男性は、やりとりが途切れないように自然に工夫します。あなたの反応を見ながら話を広げるのは、関心度の高さの表れです。
会話の終わりに次の予定を匂わせる
「今度ここ一緒に行かない？」など、会っていない日にも未来の約束をほのめかすのは、本命LINEならでは。次に会う日を前提に話すことで、関係をつなぎ、自然に距離を縮めていきます。
LINEのやりとりは、彼の心を映す“恋愛バロメーター”。会っていない時間の連絡にこそ、彼の本気度が隠れているものですよ。
