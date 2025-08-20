その直感きっと正しいです。男性が無自覚に出す「浮気中のサイン」
女性なら誰しも「彼氏に浮気されているかも？」と直感が働いたことがあると思いますし、しかもその直感はほぼ外れていないでしょう。
そこで今回は、そんな直感が働くきっかけともなる男性の無自覚な「浮気中のサイン」を紹介します。
今までにないくらい優しくなる
彼氏が今までにないくらい優しくなるのは、何かやましいことや後ろめたいことがあるからという可能性が非常に高いです。
そして、そのやましいことや後ろめたいことが浮気でしょう。
スマホを見ている時や外出時の表情がゆるんでいる
スマホを見ている時や外出時の表情も注目すべきポイントです。
仕事絡みの連絡、休日出勤だからと真面目そうな雰囲気を醸しているつもりでも、浮気中の男性は目だけ笑っていたり、口元が少しゆるんでいたりすることが多く、浮気相手からの連絡をチェックしている、今から浮気相手に会いに行く可能性が高いでしょう。
いずれも普段から彼氏の様子を観察していればすぐに異変を感じ取れるポイントなので、ぜひ浮気予防のためにも頭に入れておいてくださいね。
🌼浮気される私が悪い？ 男性が浮気をする「本当の理由」