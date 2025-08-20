何人もの女性と同時進行…。呆れるほど「浮気性な男性」の見抜き方
見た目や雰囲気が魅力的でも、何人もの女性と同時進行で関係を持つ“浮気性男子”は確実に存在するもの。しかも、そういう男性ほど恋愛慣れしていて、見抜くのは簡単ではありません。そこで今回は、そんな呆れるほど「浮気性な男性」の見抜き方を紹介します。
甘い言葉の“使い回し”が多い
「君だけ」「こんなこと言えるのは君だけ」など、耳障りのいい言葉を口にする男性ほど要注意。浮気性な男性は女性心理をよく理解しており、複数の相手に同じセリフを使い回す傾向があります。SNSやLINEでも似たようなメッセージを送っている可能性が高く、その場限りの甘さに流されない冷静さが必要です。
会話に“他の女性の影”が混ざる
同時進行の数が増えると、誰と話した内容なのかが曖昧になり、別の女性とのエピソードをうっかり混ぜてしまうことがあります。「そんな話したっけ？」と感じたら要警戒。あえて軽い“嘘の思い出話”を振って、反応を見れば見抜けることもあります。
プライベートを明かさない＆予定が曖昧
浮気性の男性はスケジュール管理が複雑なため、具体的な予定や私生活をぼかす傾向があります。「今週末は忙しい」と濁すことが多く、会う約束もギリギリにならないと決まらない場合は、他の予定と天秤にかけられている可能性が高いでしょう。
浮気性の男性は、一見すると魅力的でモテるため、違和感に気づいても「考えすぎかな」と流してしまいがち。でも、自分を守るためにも、甘い言葉や曖昧な行動の裏側を冷静に読み解くようにしてくださいね。
