英G1インターナショナルSが20日（日本時間同日深夜）、ヨーク競馬場（芝2050メートル、6頭立て）で行われた。

日本から参戦した昨年のダービー馬ダノンデサイルは道中2番手をキープしたが、直線に向いても反応が鈍いまま。5着に敗れ、前走ドバイシーマクラシックとの連勝はならなかった。

勝ち馬はオンブズマン。2着はドラクロワ。ペースメーカー役のバーキャッスルが3着に粘った。

オンブズマンに騎乗したビュイックは「ペースメーカー役のバーキャッスルに騎乗したハヴリン騎手がいいペースで引っ張ってくれて、プラン通りの競馬ができた。道中スムーズで、いいリズム。素晴らしい脚を使ってくれたし、最後にもうひと伸びしてくれた」と相棒を称えた。

管理するJ・ゴスデン師は「ペースメーカーを用意したのはシェイク・モハメドのアイデア。いいペースで引っ張ってくれた。ヨークは直線が長いけどウィリアム（ビュイック）がうまくリードしてくれた。最後はエクリプスS（前走2着）と同じ形でドラクロワが後ろから来たけどね。ラスト2Fで、これはいけるんじゃないかと思った」と振り返った。