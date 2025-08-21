金融庁は、資産運用立国の実現に加え、情報漏えいなどの不祥事が相次いだ保険業界の監督を強化するため、組織再編する方針を決めた。

監督局にある保険課を切り離し、２０２６年度に保険業界の監督などを行う「資産運用・保険監督局」（仮称）を設置する。局の構成を変える再編は検査局を廃止した１８年度以来、８年ぶりとなる。

監督局は「銀行・証券監督局」（同）に改称し、保険業界を除くメガバンクや地方銀行、証券会社を監督する。

資産運用・保険監督局は、デジタル金融などを管轄する総合政策局を改称する形で設ける。個人の資産形成と企業の成長を目指す「資産運用立国」の実現に向け、資産運用業の部門も管轄し、デジタル金融や暗号資産も同局が担う方向だ。

損害保険会社や生命保険会社では、顧客情報の大規模な漏えいや出向先の銀行からの情報持ち出しなどが相次いで発覚した。銀行や証券の監督部門から独立させて保険業の監督体制を強化することで、業界の信頼回復につなげる。

一方で、いわき信用組合（福島県いわき市）の不正融資の問題を受け、信用金庫や信用組合を監督する「監督企画官」も設置する方針だ。